La hoguera de Elena y David en ‘La Isla de las Tentaciones’ tiene el final más insospechado posible

David ha dado por zanjada su relación con Elena en ‘La isla de las tentaciones 6’ después de decidir abandonar el concurso junto a María.

Uno de los momentos más esperados de lo que llevamos de edición en ‘La isla de las tentaciones 6‘ ha sido la hoguera de confrontación vivida entre David y Elena. Después de unas semanas de tensión entre los dos concursantes y el visionado de las últimas imágenes de David junto a María, Elena ha estallado. Por ello, la joven concursante ha pedido un encuentro personal con David que determinará su futuro en el concurso junto a David. Dicho cara a cara ha terminado con su relación y con David apostando por su relación con María, su tentadora.

Para entender dicho desenlace es necesario retrotraerse al momento en el que Elena ha llegado a la hoguera de confrontación. Muy segura de si misma, la joven ha dado carpetazo a su relación: «Me ha perdido para siempre y no ha perdido a una cualquiera«. Sandra ha dado paso a David, quien ha tardado en aparecer, lo que ha sacado de quicio a Elena: «¿No va a venir? ¿No va a dar la cara de todo lo que ha hecho? Qué menos. Es que no me lo esperaba, pensaba que iba a venir». Poco a poco el ambiente ha ido caldeándose hasta que David ha hecho acto de presencia.

El cara a cara entre Elena y David

Nada más llegar, Elena le ha reprochado su comportamiento, mientras él apenas atisbaba a apuntar: «Es muy complicado esto. Pensaba que no te iba a fallar». «¿Crees que me lo merezco?», le ha preguntado ella a lo que David se ha excusado asegurando haberse dejado llevar. «No me he enamorado, pero es una chica que me gusta y he caído con ella«. Tras ello, Elena ha explotado especialmente después de escuchar que David sigue queriéndola. «Has demostrado que no me quieres en todo momento. ¿Qué me vas a querer? ¿me quieres aún? Una persona que tiene sentimientos actúa como lo he hecho yo que te he respetado desde el primer momento y no todas las guarrerías que has hecho tú», le ha afeado.

Este pronunciamiento ha provocado la ira de David, quien ha sacado a relucir los trapos sucios de su relación: «A lo mejor me he dado cuenta que no te quería tanto. Si he caído es que no estaba tan enamorado y la relación no era perfecta. Antes de entrar aquí nuestra relación tenía mil discusiones». Por su parte, Elena le ha afeado a David sus imágenes con María. «Van a ver que me he liberado y que voy a ser el triple de feliz de lo que era. Eres una celosa que no se puede estar contigo», le ha soltado el joven. A pesar de demostrar esta fortaleza, el visionado de las imágenes ha provocado que David se derrumbase. «¿Que tú lo has pasado más mal que yo? Ya te digo yo que no y no me lo merezco, sabes como soy», le ha afeado ella mientras él lloraba desconsolado.

«Pienso que no se lo merece. Te juro que no se lo quería hacer pasar tan mal. No quería hacerte sufrir, te lo juro aunque me muera», ha sollozado para posteriormente explicar su comportamiento. «No me quieres y si me quiere, me quiere mal. Has demostrado en todo momento que no te he importado tío», le ha soltado Elena instantes previos a ver una nueva tanda de imágenes. «Es evidente, no hay más. ¿No se te cae la cara de vergüenza? Se te pone una tía delante que te gusta y vas y te la tiras», le ha arreado ella. «No estoy orgulloso, pero en el momento era lo que sentía», se ha intentado excusar él antes de que ella le volviese a cortar para apuntar: «no me quieres y no me has querido en toda tu puta vida. Si no, no haces eso».

El sorprendente desenlace de la hoguera y su futuro en el concurso

Tras un tira y afloja constante, Sandra Barneda ha puesto punto y final a la hoguera. Al término de ésta, ambos debían decidir cómo querían salir del programa. «Siento una cosa muy fea. Querer a una persona después de todo lo que te ha hecho», ha comenzado diciendo ella desolada. Por su parte, él ha preguntado si su relación pudiese tener arreglo. «Yo Elena, te prometo que siento que te quiero de verdad. Te prometo que lo siento así», ha comentado él.

«Me lo has hecho creer, pero no me lo has demostrado. Todo a la mierda, todo lo que hemos luchado», le ha reprochado ella mientras daba por zanjada su relación. «Me da pena que se acabe todo», ha concluido ella. Así pues, David ha abandonado la hoguera junto a María por elección propia, lo que ha hecho que Elena vuelva a entrar en cólera: «Pero me quiere a mí, ¿no? Quiero que le vaya bien y si le va bien con ella, estupendo. Yo valgo mucho más que esto». «Si he caído es por algo», se ha excusado él antes de que la presentadora diese la bienvenida a María.

La tentadora de David entra en escena

Nada más llegar, la tentadora ha comentado: «A Elena no tengo que decirle nada. Yo entré soltera y es verdad que a momentos me he sentido culpable». Por su parte, Elena ha contraatacado espetando: «Gracias a ti me he quitado a esta persona de encima y la he visto cómo es». Tras ello se ha desatado una cruenta guerra entre ambas cargada de reproches. «Yo con él he tenido mucho más que sexo», le ha soltado.