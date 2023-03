Sandra Barneda se corona con su épico zasca a David en ‘La Isla de las Tentaciones 6’

Sandra Barneda no se ha quedado callada durante la última intervención de David en ‘La isla de las tentaciones 6’ y le ha lanzado un sonoro zasca.

La última entrega emitida de ‘La isla de las tentaciones 6‘ ha comenzado con la recta final de la hoguera de los chicos. Después de vivir la huida desconsolada de Adrián por la playa, Sandra Barneda ha retomado el visionado de imágenes con otros concursantes. Entre éstos ha destacado David, quien ha reflexionado sobre su paso por Villa Playa. Esto ha provocado una lacrimógena reacción por parte del joven que se ha ganado un tremendo zasca por parte de la presentadora.

En concreto, David se ha roto al abordar su paso por ‘La isla de las tentaciones 6’, especialmente debido a las imágenes que ha protagonizado con María. «Me siento como vacío, como que he fallado y no he hecho las cosas bien. Me siento muy raro. Es una sensación diferente a la de mis compañeros. Siento que a veces he podido olvidarme de ella, pero me vienen sentimientos y cosas de que yo la quiero y no entiendo por qué lo he hecho».

Estas palabras han provocado gran estupefacción, especialmente en la presentadora. Precisamente por ello, Sandra Barneda no ha dudado en espetarle: «¿Hacer lo que has hecho con María es querer a Elena?«. Una directísima pregunta en forma de zasca a tenor del comportamiento que ha tenido David en Villa Playa. Visiblemente afectado, el citado concursante apenas ha atisbado a decir: «Pues no».

Poco después, el concursante se ha abierto en canal alegando: «A lo mejor se puede querer a dos personas a la vez«. Por su parte, Sandra Barneda ha vuelto a intervenir preguntando si Elena entendería ese doble sentimiento. «No, evidentemente no. Elena me va a mandar a la mierda y le va a dar asco», ha contestado. De igual manera, la conductora del espacio ha preguntado si María, la actual tentadora de David, lo entendería a lo que éste ha contestado afirmativamente.