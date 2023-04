Cristina Porta hace ahora esta fuerte revelación sobre Luca Onestini en el reality ‘Solos’

Se conocieron en ‘Secret Story’. Al principio se hicieron grandes amigos, pero todo estalló por los aires hasta que se convirtieron en enemigos. En los últimos meses han tenido que trabajar juntos. Y ahora comparten piso. Hablamos de Cristina Porta y Miguel Frigenti, que desde el pasado martes participan en ‘Solos‘, el reality de Mitele Plus en el que conviven en un pisito en las instalaciones de Mediaset.

Y parece que el volver a convivir juntos en solitario durante horas está haciendo que vuelvan a acercar posturas. En sus primeros días, ambos ya decidieron enterrar el hacha de guerra. Y ahora no paran de compartir confidencias y vivencias.

Este viernes, tras la visita de Víctor Sandoval y hacer una fiesta, Cristina Porta decidía hablar por fin con Miguel Frigenti de su relación con Luca Onestini, el hermano de Gianmarco y con quién empezó a salir en la propia casa de ‘Secret Story’.

«Me ha causado mucho dolor»

Hace unos meses, Cristina Porta ya dejó caer su calvario junto al italiano. El miércoles durante uno de los juegos de ‘Solos’, la colaboradora de ‘Sálvame’ ya fue clara al decir que se arrepentía de haberse enamorado en ‘Secret Story’. «De haberme enamorado en un reality porque me ha causado mucho dolor«, respondía ella.

Pero fue este viernes cuando Cristina Porta decidió abrirse en canal y sincerarse como nunca antes con Miguel Frigenti sobre su relación con Luca Onestini después de que ambos recordaran como empezó su historia dentro de la casa. Así, ambos rememoraban que al principio Luca intentó tener algo con Emmy Russ y después al ver que Cristina Porta era favorita de la audiencia empezó a acercarse a ella.

«He guardado silencio mucho tiempo y pienso que si no he contado cosas en su momento, ahora para qué», comenzaba diciéndole Cristina Porta a Frigenti. «Eso te honra», le aseveraba su compañero. Tras ello, Porta le contaba a su compañero como tras romper con Luca ambos mantuvieron el contacto y hasta en otoño llegó a pensar que podrían volver.

«Yo he vivido un sinvivir estos meses. De repente no me contestaba. No me contestaba en toda la noche, me mandaba una foto en la que estaba cenando con otra chica y yo le llamaba como una loca«, le contaba Cristina Porta a Miguel Frigenti. No obstante, la periodista deportiva reconocía que ella había estado muy enamorada y que había vivido cosas muy bonitas.

Asimismo, Cristina Porta proseguía contando a Miguel Frigenti como ella llegó a ir a Bolonia a buscarle sin decir nada y se encontró en la calle sola y sin saber qué hacer. Algo que la periodista ya relató en su canal de Mtmad y que llevó a que Luca le contestara por Twitter.

Pero si hubo algo que le dolió mucho a Cristina Porta es que según ella Luca Onestini llegó a decirle en una ocasión que ella había llegado a la final de ‘Secret Story’ gracias a los fans de su hermano Gianmarco porque a ella nadie la conocía y no tenía fans. «Le doy gracias a la vida que no tengo que tener a esta persona al lado y me he sentido muy juzgada por quererle», sentenciaba.