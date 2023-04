Cristina Pardo llama «insensible» a Iñaki López sin medias tintas por su hiriente comentario

Joaquín Sánchez, el futbolista del Betis y presentador de ‘Joaquín, el Novato’ en Antena 3 sorprendía este miércoles al anunciar su retirada del fútbol a sus 41 años. Este jueves, ‘Más vale tarde’ se hacía eco de su despedida y al ver la reacción de sus colaboradores, Cristina Pardo no se podía contener.

Así, ‘Más vale tarde‘ emitía el emotivo discurso de Joaquín Sánchez, que en varias ocasiones no podía contener la emoción y las lágrimas. «Hay un momento que evidencia la emoción que ha tenido que es este en el que le agobiaba hasta la corbata», relataba Conchi Gil.

«Ya no sabía que hacer el pobre», aseveraba la redactora de ‘Más vale tarde’. Tras ello, era Iñaki López el que tomaba la palabra para pedir que el entrenador del Betis le deje jugar en los nueve partidos que quedan de liga para que alcance el récord del jugador que más partidos ha jugado. Aunque era Cristina Pardo la que cortaba a su compañero para hacer un reproche.

Y es que a Cristina Pardo no le parecía bien la actitud que estaban teniendo sus colaboradores en torno a este asunto. «Perdona, déjame que diga que las personas que tenemos en esta mesa son unos insensibles», soltaba la presentadora.

«Sois una planta. Ninguno emocionado un poco por ver a Joaquín», le recriminaba Cristina Pardo a sus colaboradores. «La jefa está a punto de llorar», recalcaba entonces Beatriz de Vicente a lo que la presentadora matizaba que «a punto de llorar no».

Mientras Loreto Ochando aseguraba que Cristina Pardo se había emocionado pensando en una retirada de Rafa Nadal. «Tú estabas pensando en Nadal no en Joaquín», le soltaba la periodista. «No, a mí estas cosas me dan mucha penica porque me parecen muy emocionantes y vosotros estabais aquí como una piedra», sentenciaba la presentadora.

Cristina Pardo se enfrenta con Iñaki López: «No me interesa tu opinión»

Más adelante, ‘Más vale tarde’ también se hacía eco del anuncio de Rafa Nadal a que no podrá participar en el Madrid Open de Tenis por su última lesión. Lo que servía para que Iñaki López le soltara un zasca a su compañera. «En solidaridad con Cristina vamos a guardar un minuto de silencio por esta noticia de la retirada», soltaba el presentador.

«En mi cabeza siempre me gusta pensar que está troleando a los rivales para que piensen que no está en condiciones y después hace chip», bromeaba Cristina Pardo. «A ver es verdad que no contaremos con el papuchi del tenis, pero tenemos a Alcaraz», remataba Iñaki López.

«A mí es que tu opinión sobre Nadal no me interesa nada porque eres una persona insensible. No me interesa nada tu opinión. No me pareces un prescriptor para este tema», le soltaba sin miramientos Cristina Pardo. «Es que hay que dejar a Rafa Nadal para que vaya a jugar al bingo porque por edad ya nos corresponde», se atrevía a decirle Iñaki.

Lejos de quedarse callada, Cristina Pardo le devolvía el golpe a su compañero. «No hace más que meterse con la edad de Rafa Nadal e Iñaki está ciego y no ha llegado a la cincuentena«, soltaba la presentadora. «No he llegado a la cincuentena pero me faltan 15», le replicaba él.