Cachondeo con el parecido razonable de una soltera de ‘First Dates’ a Isabel Díaz Ayuso

‘First Dates‘ volvía a vivir este jueves 27 de abril un momento de lo más surrealista como nos tiene acostumbrados el dating show de Cuatro en cada una de sus emisiones. En esta ocasión, Inés, una soltera del formato de Carlos Sobera, declaraba de forma orgullosa parecerse a Isabel Díaz Ayuso.

«Me dicen que me parezco a Isabel Díaz Ayuso, no sé si es por la sonrisa, por la cara, por el pelo o por algún tipo de foto que he subido a redes sociales», soltaba ella en su presentación. Además, decía que este parecido le había servido para ligar porque, «para la edad que tengo, ligo bastante».

‘First Dates’ le preparó a Ines una cita con Alfredo, aunque prefería que le llamaran Fredy. Y parece que la cosa iba de parecidos porque el madrileño aseguró ante Carlos Sobera, que de joven le llamaban George Michael por su gran semejanza con el cantante. «He envejecido mal», se justificaba por su escaso parecido en la actualidad.

Alfredo estaba más cómodo con esa época en la que, supuestamente, se parecía a George Michael. «Mi edad -54 años- no me gusta nada porque me lo pasé mejor en otras edades. Jugué al fútbol sala, al tenis… y ahora me veo y es que es una pena…», reconocía.. Inés tampoco dudaba en declarar frente a las cámaras de ‘First Dates’ que no veía parecido entre su cita y Michael: «Igual antes se parecía, pero ahora… nada de nada».

Tras estas presentaciones, ambos pasaron a cenar, pero no triunfó el amor entre ellos. Alfredo sí pidió tener una segunda cita con Inés «para conocernos un poco mejor». No obstante, la madrileña, que no había sentido nada por él y que destacaba la diferencia de edad, declinaba la invitación: «Somos muy diferentes».

Como era de esperar, los espectadores de ‘First Dates’ comentaban cada movimiento de esta cita. La audiencia del programa no daba crédito a los parecidos que ambos decían tener y mucho menos que Inés presumiera de su supuesto parecido con Isabel Díaz Ayuso. «Cuanto ciego hay», destacaba una espectadora, mientras que otra comentaba: «A mí me dicen que me parezco a Ayuso y no me lo tomaría tan bien».

No logro distinguir ni a George Michael ni a Ayuso… #firstdates27a pic.twitter.com/qjMLbYXUXH — Juan Marín (@Juan_RedSquare) April 27, 2023

Con Ayuso dice que la comparan. 🤣🤣🤣 La gente tiene mu mala leche. #FirstDates27A — Yuyukeze🏳️‍🌈 (@Yuyukeze) April 27, 2023

Freddy dice que no le gusta la forma de vestir de ella.

Pues cuando le diga que se parece a Ayuso, le va a dar algo.#firstdates27a — tv_cabreada (@tv_cabreada) April 27, 2023

#FirstDates27A Lo de Parecerse a Ayuso, para presumir no es. Llámame loca. — Dulce C. (@DulceCorcu) April 27, 2023

Inés,en un espejo distorsionado, se ve Ayuso #firstdates27a — Carmen (@Karmenziya) April 27, 2023

Inés dice que se parece a Ayuso y lo dice tan orgullosa 🤣🤣🤣 #FirstDates27A — Bàrbara (@bbb__AAAA) April 27, 2023

#firstdates27a a lo mejor le dicen que se parece a Ayuso por no llamarla subnormal a la cara. — La Mosca Sesé (@LaMoscaSese) April 27, 2023