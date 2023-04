Belén Esteban se encara a Adela González y ‘Sálvame’ le exige una rectificación: «Pídele perdón»

‘Sálvame‘ ha abordado este martes la situación de Anabel Pantoja tras su ruptura con Yulen Pereira y la muerte de su padre. Y una vez más, Belén Esteban ha dado la cara por su amiga entre algunas de las críticas que se lanzaban en plató hacia Anabel. Algo que ha terminado enfrentándola incluso a Adela González.

Todo se producía al debatir si Anabel Pantoja ha sido desagradecida con ‘Sálvame’ o si el programa se ha portado mal con ella. «¿Tú crees que si ‘Sálvame’ no existiera Anabel sería más feliz?», le preguntaba Jorge Javier Vázquez a Belén Esteban. «Si, no se hablara tanto de ella sí. A ella le afecta porque es un programa al que ha querido mucho. Ya no lo quiere tengo que decir», sentenciaba la colaboradora.

«¿Ya no quiere a ‘Sálvame’?», se preguntaba Jorge Javier. «Pues ‘Sálvame’ quiere a Anabel», aseveraba el presentador. «De cojones», reaccionaba sin pudor Belén Esteban. «¿Pero qué se ha dicho de Anabel para que se pueda sentir molesta?», insistía Jorge Javier. «Hombre todas las semanas hay algo. Pero en su vida pasan cosas que no pasan por ‘Sálvame'», defendía Kiko Hernández antes de que Adela González soltara la puntilla final.

Así, Adela González no se cortaba al lanzar una profunda crítica a Anabel Pantoja. «Este programa tiene una repercusión impresionante en toda España. ¿Pero cuántos seguidores tiene ella en redes sociales? Lo que pongo de relieve es un personaje público», sentenciaba la presentadora. «No, lo que estás poniendo de relieve es salvar las cosas que ha hecho el programa, no seamos falsos», le recriminaba de primeras Gema López.

Belén Esteban, indignada con Adela González: «Has metido la pata»

Pero era Belén Esteban la que se sulfuraba y se enfrentaba con Adela González por lo que había soltado de su amiga Anabel Pantoja. «Por ser un personaje público no tienes que aguantar lo que nos de la gana», le contestaba indignada la colaboradora. «Es que dice unas cosas que de verdad. Adela has metido la pata ahora mismo, tía de verdad te lo digo«, le soltaba Belén Esteban.

«¡Pídele perdón a Adela!», le advertía Jorge Javier a Belén Esteban al ver lo que le había hecho a su compañera. «Sí, vamos. Es que ella es un personaje público. ¿Y qué pasa? Lo que pasa que vamos…», insistía la colaboradora ante Adela. «Lo que estoy diciendo es que ella tiene repercusión gracias a este programa y a las redes sociales», defendía Adela González.

Al ver como el público le aplaudía, Belén Esteban no se quedaba callada y se mostraba irónica. «Venga aplausos, aplausos. Anda», soltaba la colaboradora. «A ver Belén, a mí tampoco me gustaría tener un reportero a la puerta de mi casa pero…», le espetaba Adela González.

Y finalmente era Jorge Javier el que echaba más leña al fuego al contar la reflexión que le había hecho el director David Valldeperas por el pinganillo. «Anabel sin ‘Sálvame no existe», aseveraba el presentador. «No es verdad, ahora mismo no es verdad», le corregía Gema López. «Anabel gracias a ‘Sálvame’ ha hecho un recorrido brutal, pero el mundo no empieza y acaba en ‘Sálvame'», exponía Gema.