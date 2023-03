Yolanda Ramos hace público a Julia Otero su mayor desencuentro con María Teresa Campos

Este miércoles, 29 de marzo, TVE ha emitido una nueva entrega de ‘Días de tele’ que ha contado, entre otros invitados, con Yolanda Ramos. La actriz ha recordado con Julia Otero su época en ‘Homo Zapping’, donde se hicieron virales muchas de sus imitaciones, especialmente la que hizo sobre María Teresa Campos.

«Cuando hicimos el casting del programa no sabíamos que tendríamos que imitar a personas», recordaba la cómica en ‘Días de tele’. Según explicó, «dijimos que cogeríamos el alma de los personajes, porque no éramos imitadores». Y, al parecer, a la veterana presentadora no le hizo mucha gracia su imitación.

🗣 David Fernández: "Homo Zapping fue un programa de humor innovador porque no había habido nunca ninguno que se riera de todo lo que se hacía en la tele".



Yolanda Ramos cree que el meterse con las personas poderosas tiene mucho éxito, «por eso triunfó el programa». Aunque María Teresa Campos «se enfadó un poco con su imitación»: «No la había visto y le dijeron que le ponían muy gorda». Y es que la actriz llevaba un disfraz que reflejaba a la presentadora bastante ancha, y eso a ella no le hizo ninguna gracia: «Nos dijo que no estaba tan gorda y que el gesto era por un herpes, aunque el gesto me lo inventé yo”.

En una ocasión, la periodista invitó a Yolanda a su programa. Así lo recuerda ella: «Esto es muy fuerte y no me gusta. Ella estaba muy…», dijo, refiriéndose a que María Teresa se mostró muy a la defensiva durante aquel programa. «Creo que era una manera de demostrarme que era poderosa. Y lo consiguió», sentencio la actriz en el programa de Julia Otero.