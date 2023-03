Joaquín Prat estaba compartiendo algo con la audiencia de ‘El programa de Ana Rosa’ mientras se escuchaba a Antonio Rossi desmintiéndole.

Si ha habido un tema que ha acaparado toda la atención del club social de ‘El programa de Ana Rosa’, ese ha sido el abandono frustrado de Patricia Donoso. Un hecho inédito que mantuvo en vilo durante la primera entrega de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’. Y el asunto en cuestión ha aflorado un malentendido entre Antonio Rossi y Joaquín Prat.

El presentador se dirigía al clásico sofá del plató junto a Ana Rosa Quintana para arrancar con la sección de crónica social. Durante el paseíllo, compartía con la audiencia del magacín que él tenía muy claro que la concursante iba a abandonar prematuramente el concurso y que Rossi le había rebatido esos pronósticos en una conversación tras el estreno.

«Era de prever. Yo lo dije el viernes, que Patricia Donoso iba a durar en ‘Supervivientes’ lo mismo que un merengue en la puerta de un colegio. Y me decía Antonio Rossi: ‘no, no, yo espero mucho de ella, yo espero mucho de ella». Pues mira lo que ha durado, ni 24 horas», ha comentado Prat en reacción a esa derrota de la joven.

Mientras tanto, el colaborador se ha quedado absolutamente descolocado con esas declaraciones de Joaquín y un micro abierto le ha captado desmintiéndole nítidamente. «¿Yo? Eso se lo está inventando», se le ha escuchado exclamar a sus compañeros del club social: Marisa Martín Blázquez, Bibiana Fernández y Alessandro Lequio.

Acto seguido, y cuando la cámara ya sí le enfocaba, Antonio Rossi se ha dirigido frente a frente al comunicador y le ha preguntado muy insistentemente: «¿Cuándo hemos hablado nosotros de Patricia Donoso? ¿Cuándo hemos hablado tú y yo de ella?». «¿Una conversación nuestra de Patricia Donoso? Más quisiera ella, Joaquín», ha añadido rotundo.

«¿Entonces con quién lo hablé yo?», se ha cuestionado Joaquín Prat muy dubitativo y aparentemente convencido de que esa conversación se había producido con el citado colaborador. «Conmigo, no. Donoso no entra en mí», ha zanjado muy tajante Rossi para no seguir dándole más pábulo a ese malentendido del presentador.