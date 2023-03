Terelu Campos, rota, no puede seguir en ‘Sálvame’ al enterarse de esta noticia en directo

Terelu Campos no ha podido contener las lágrimas al anunciar en ‘Sálvame’ la muerte de Laura Valenzuela.

Este viernes, 17 de marzo, el mundo de la televisión llora la muerte de Laura Valenzuela. La mítica presentadora ha fallecido a los 92 años de edad tras unos días ingresada en el hospital madrileño de La Princesa. Ha sido Terelu Campos la encargada de dar la triste noticia en directo en ‘Sálvame’.

A eso de las 18 de la tarde, el director, David Valldeperas, llamaba a Terelu para informarle de la última hora y ésta, muy amiga desde hace años de Lara Dibildos, la única hija de Laura Valenzuela, no ha podido contener las lágrimas. «Tenemos que comunicaros que, finalmente, después de unos días luchando en el Hospital de La Princesa, Laura Valenzuela, ha muerto a los 92 años», anunciaba la presentadora, muy emocionada.

«Me cuesta mucho, me cuesta mucho», añadía la hija de María Teresa Campos, quien, con la voz entrecortada, reconocía que «yo hablé con Lara (Dibildos) y me dijo que estaba luchando, que estaba con el tratamiento, pero que ella se moría de pena. Yo la entiendo perfectamente, una madre es una madre». Y es que hay que recordar que la suya también esta delicada de salud.

Terelu Campos recordaba que «estamos hablando de un referente en la televisión de nuestro país. Yo he tenido la oportunidad de compartir muchos momentos, también familiares. Laura entendió que era el momento de retirarse, de estar tranquila y disfrutar de sus nietos. Su hija entendió que la mejor manera de cuidarla era irse con ella».

Terelu Campos en ‘Sálvame’

Terelu pide a María Patiño que siga con el programa: «No puedo»

Pero ha habido un momento de su discurso que la presentadora no ha podido continuar y le ha pedido a su compañera María Patiño que continuara con el programa: «Nosotros, como hijos, no podemos evitarles la vejez… No puedo, sigue tú». Mientras ella no podía dejar de llorar, Patiño tomaba la palabra para seguir alabando a Laura Valenzuela.

Cuando Terelu Campos se ha podido recomponer, ha contado alguna anécdota vivida junto a la querida presentadora: «Me acuerdo que su padre no sabía que Lara se había quedado embrazada. Estaban las dos y llegué yo. Me dijeron que Lara estaba embarazada». A los pocos minutos, la presentadora recibía un mensaje de su amiga en directo: «En el mensaje me ha dicho: ‘Ya descansa tranquila'».

‘Sálvame’ ha rendido un bonito homenaje a Laura Valenzuela, recopilando los momentos más importantes de su carrera, muchos de los cuales, se llevaron a cabo en Telecinco.