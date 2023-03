‘Supervivientes’ oficializa a su nueva y polémica concursante en relevo de Patricia Donoso

Gabriela Arrocet se ha estrenado como concursante de ‘Supervivientes 2023’ con halagos a su padre e indirectas a las Campos.

Tras el abandono de Patricia Donoso en ‘Supervivientes 2023‘, el reality de supervivencia le ha dado la bienvenida a una nueva concursante. Se trata de Gabriela Arrocet, la hija de Bigote Arrocet quien ya concursó en el reality allá por el año 2017. La recién llegada se ha incorporado a la convivencia durante la emisión de la versión ‘Conexión Honduras’ comandada por Ion Aramendi.

Nada más arrancar, el presentador ha comentado: «Muy atentos porque el nuevo concursante de ‘Supervivientes’ está a punto de tirarse del helicóptero». Tras ello, se ha podido ver a la mencionada participante desvelar sus primeras sensaciones desde el helicóptero: «Muy bien. Tengo muchas ganas». Poco ha tardado Ion en hacer mención a la que fue su familia política, Las Campos.

En esta ocasión, el comunicador vasco lo ha hecho preguntando: «¿Eres más de campos o de playa?«. Ante esta cuestión, la recién llegada no ha tenido reparo en desmarcarse del clan Campos asegurando sentirse más «de playa».

Además, durante su estreno en ‘Supervivientes’, Gabriela Arrocet ha actualizado la situación actual que vive su padre, del que ha dicho: «Está súper bien, súper contento y aprovecho a decirle felicidades papá. Me dijo que mantuviera la calma, que era un juego y que me lo pasase muy bien». Cabe destacar que Gabriela Arrocet le ha dedicado su salto desde el helicóptero a su progenitor por ser el día del padre.

Las menciones a la que fuese su familia política no han cesado durante su incorporación al reality. Nada más reencontrarse con sus compañeros, la superviviente se ha presentado. A raíz de ese momento, Gabriela Arrocet no ha tenido reparo en mencionar a María Teresa Campos con las siguientes palabras: «Soy hija de Bigote Arrocet y Gabriela Velasco que es una gran presentadora de televisión chilena, que ya partió, de la talla de María Teresa Campos, Carmen Sevilla…».

La réplica de Alejandra Rubio desde plató

Las reacciones ante el estreno de María Gabriela en ‘Supervivientes 2023’ no se han hecho esperar. Una de las más esperadas era la de Alejandra Rubio, la nieta de María Teresa Campos. Visiblemente relajada, la colaboradora ha comentado e incluso puntuado el salto de la nueva concursante: «Ha saltado bien, ¿no? Le pongo un seis».

De igual manera, Alejandra no ha dudado en asegurar querer enviarla a playa fatal para, según sus palabras, «que se espabile un poquito». «No le deseo el mal, quiero que lo haga bien y que lo demuestre. Ella tiene carácter. Me siento hasta identificada. Espero que no dé muchos disgustos… Yo miedo a ella nada, no. Que cuente lo que quiera que nosotras le responderemos», ha proseguido advirtiendo.