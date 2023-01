Alejandra Rubio declina soltar prenda ante lo que sale a la luz de ella y hasta da la espantada en ‘Fiesta’

Alejandra Rubio, que está atravesando una complicada situación personal, se ha negado a hablar de un tema muy íntimo y se ha marchado de ‘Fiesta’ totalmente rota

La de este domingo, 29 de enero, no ha sido una buena tarde para Alejandra Rubio. La joven ha tenido que hacer frente en ‘Fiesta’ a los durísimos ataques que ha recibido esta semana por parte de Kiko Hernández en ‘Sálvame’. El colaborador llegó incluso a asegurar que Gustavo, el chófer de María Teresa Campos, habría osado contar «un tema muy íntimo de Alejandra Rubio, que incluso podía ser delictivo».

Como era de esperar, ante esta grave acusación, la hija de Terelu Campos se ha mostrado muy afectada en el programa en el que colabora. «No sé si se ha nombrado que es un acto delictivo mío, pero es que no es mío. A ver si te crees que yo voy por ahí quemando contenedores. Es algo que es delito contarlo, no que yo haya cometido un delito», ha dejado claro la colaboradora, quien se ha negado a seguir indagando sobre este asunto tan delicado.

«Por favor, por ahí no paso. Aquí se acaba el tema por mi parte. De verdad, ¿a dónde hemos llegado? Me tomo las cosas a risa, pero cuidado», sentenció, muy enfadada, Alejandra Rubio. Una postura que Emma García ha apoyado, decidiendo no profundizar más en el tema.

Sin embargo, Makoke ha tratado de seguir ahondando sobre este asunto, pero la presentadora la ha cortado de raíz: «Es un tema que le pertenece a Alejandra y bastante aclaración ha hecho ya. Desconozco qué es, y además, no lo quiero saber. Ya ha dicho que no es delictivo, que es íntimo, y como es íntimo, se tiene que quedar en la intimidad».

Alejandra contesta a Kiko Hernández en ‘Fiesta’

La hija de Terelu Campos abandona el plató de ‘Fiesta’ tras «venirse abajo»

Una vez zanjado este asunto, Alejandra Rubio ha seguido respondiendo a los nuevos y demoledores ataques de Kiko Hernández contra su familia. Sin embargo, antes de terminar con el tema de las Campos, Emma García le ha preguntado a la joven: «¿Rematamos ya? ¿Quieres hablar de ese tema?». Pocos han entendido a que se refería con esta misteriosa pregunta. Por ello, la presentadora ha explicado que, antes de entrar al plató, la nieta de María Teresa Campos le ha comunicado que quería aprovechar su presencia en ‘Fiesta’ para contar algo.

«Un poco de espera, es que estoy aceleradísima. Necesito un poco de descanso», ha reconocido ella, dejando claro que no estaba teniendo una buena tarde. Ante esta respuesta, Emma ha continuado con la escaleta del programa. Eso sí, tan solo unos segundos después, Alejandra abandonaba el plató, ya que, según han revelado sus compañeros, «se ha venido abajo».

«Es una niña muy introvertida y se ha ido tocada. A ella le han metido en esta historia y, además, cuentan cosas que no se deben. Al final es la más perjudicada de esto», ha explicado la presentadora, quien siente un gran cariño por la joven. Unos instantes después, Alejandra Rubio ha reaparecido en el plató y ha desvelado esa importante información personal a la que se refería Emma García: ha roto con su novio, aunque ambos han «terminado bien». La comunicadora le ha cogido la mano para mostrarle todo su apoyo ante esta mala etapa que está viviendo entre unas cosas y otras.