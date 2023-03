Sonia Monroy, reportera de ‘Fiesta’, retenida por la Policía al liarla en los Premios Oscar

La cantante aseguraba en el programa ‘Fiesta’ que le había perseguido la Policía de EEUU durante la grabación de un reportaje

Sonia Monroy reaparecía este fin de semana en el programa ‘Fiesta‘ para denunciar que había sido retenida por la policía de Estados Unidos. La cantante y actriz vivía un percance mientras grababa un reportaje para el programa de Emma García sobre una de las noches más esperadas del año, un suceso que explicaba ella misma en directo.

La componente de las Sex Bomb siempre ha estado estrechamente ligada a Hollywood y a la polémica. Si no recordemos cuando se coló en la alfombra roja de los Oscar un día antes vestida con la bandera de España o cuando frente a las cámaras de ‘Viajeros Cuatro’ manchó de pintalabios un retrato en grande de Marilyn Monroe.

Esta vez Sonia Monroy volvía a hacer de las suyas con la gala de los Oscar. El programa ‘Fiesta’ le encargaba un reportaje por el que acababa siendo retenida. «Bueno, bueno, Emma, la que se ha liado haciéndote el reportaje de los Oscar. Mira, he perdido un zapato, un pendiente, el vestido roto de tanto que he tenido que correr. Se ha armado una…», empezaba contando la actriz.

Sonia Monroy, «retenida» por la policía cuando grababa un reportaje para ‘Fiesta’

«Vinieron los S.W.A.T., el FBI y todo lo que os podáis imaginar»

«Ay, Dios mío. Son las 5 de la mañana y estoy volviendo a casa. Imagínate. Me han tenido retenida y ha venido la policía», proseguía relatando esta en un vídeo para el programa. Era la propia Sonia Monroy quien contaba que el motivo no era otro que se había saltado las normas de seguridad del espectáculo: «Se me ha ocurrido subir la camarita y no se podía filmar. Ya sabéis cómo son de estrictos en Estados Unidos».

Tras esto, la componente de las Sex Bomb entraba en directo en ‘Fiesta’ para definirse a sí misma como «una reportera que me arriesgo y que incumplo las leyes». Aunque en otros años sí que consiguió olarse en la alfombra de los premios Oscar, en esta ocasión le era imposible «porque este año las medidas de seguridad han sido brutales».

Centrada ya en el episodio, Sonia Monroy contaba como intervino la policía para detenerla. «Vinieron los S.W.A.T., el FBI y todo lo que os podáis imaginar», explicaba a Emma García a quien le aclaraba que no acabó en el calabozo. De todo este suceso no existen imágenes porque, según ella, se las «robaron»: «La parte donde vino la policía no pudimos grabarla, nos confiscaron la cámara, borraron muchas de las imágenes y el resto las pude conservar porque me inventé que todo esto era para la boda de mi hermana. Como haya alguien de los Oscar viendo Telecinco ya veremos si vienen a buscarme».