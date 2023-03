Se lía la mundial entre Cristina Porta y Kiko Matamoros en ‘Sálvame’: «Sinvergüenza»

Los comienzos de Cristina Porta como colaboradora en ‘Sálvame‘ no fueron nada fáciles tal y como ella misma reconocía en una entrevista para la web de Telecinco recientemente. Y es que desde su incorporación al programa, la colaboradora tuvo fuertes enfrentamientos con Miguel Frigenti, Alonso Caparrós o Lydia Lozano, entre otros.

Poco a poco, Cristina Porta se ha ido soltando y encontrando su lugar en ‘Sálvame’. Pero este jueves, la periodista deportiva volvía a situarse en el ojo del huracán por lo que destapaba Kiko Hernández sobre ella. Algo que terminaba en un fuerte desencuentro entre la propia Porta y Kiko Matamoros.

Todo comenzaba cuando Alonso Caparrós contaba que Cristina Porta había estado escribiendo a Yulen Pereira a través de Instagram. «La información no es así, solo nos hemos empezado a seguir, no nos hemos enviado ningún mensaje», aseveraba ella.

Tras ello, Kiko Hernández revelaba que tanto a Alonso Caparrós como a Miguel Frigenti les estaban llegando últimamente mensajes de una cuenta falsa contando informaciones sobre Cristina Porta y sus relaciones con gente famosa dejando entrever que podría ser la propia Cristina la que habría creado esa cuenta para hacerse notar.

«Esto no tiene sentido. Que aquí haya personas que necesiten ser protagonistas inventándose historias muy bien, pero yo no», se defendía de primeras Cristina Porta. Justo entonces, Kiko Matamoros bromeaba al decir «fíjate, de repente este protagonismo».

Era ahí cuando Cristina Porta se enfrentaba sin miedo a Kiko Matamoros. «Kiko no te he oído, pero estás ahí riéndote con tu ironía así que habla claro, me miras a los ojos y me dices lo que me quieras decir», le pedía ella. «No te pongas nerviosa, que te han pillado con el carrito del helado«, le replicaba él. «No me han pillado nada, tu que te crees superior a todo y como no te tengo miedo…», le soltaba ella.

Al volver de publicidad, Kiko Hernández revelaba que a Miguel Frigenti le había llegado una información de que Cristina Porta estaba manteniendo una relación con un jugador del Betis. «Y a mi me ha llegado otra de un cantante», apostillaba Alonso Caparrós.

Al escuchar a Kiko Hernández, Kiko Matamoros no paraba de reírse. «¿Pero tu tienes una idea de quién puede ser esa cuenta?», preguntaba Porta. «Yo si y tu también», le contestaba Kiko Hernández. «Yo te enseño mis cuentas perfectamente», se defendía Porta intentando demostrar que ella no estaba tratando de hacerse la protagonista.

«Por favor te tengo bastante más consideración intelectual que eso», soltaba Kiko Matamoros. «¿De qué te estás riendo? Porque no te escucho y me están comentando cosas que vas diciendo que me pareces un sinvergüenza así te lo digo. Di las cosas en voz alta y ten los cojones para enfrentarte a otros para decírmelo a mí», explotaba Cristina Porta.

Adela y Patiño paran la discusión: «Eres una ridícula»

En ese momento, Adela González le pedía a la colaboradora que cuidara su lenguaje. «Huele a olla podrida», soltaba entonces Matamoros. «Serás tú», le replicaba Cristina. «¿Sabes a lo que huele? A una oportunista que está agarrándose y promocionándose no como yo», espetaba Matamoros. «No, tu vendes a tu familia, cosa que yo no hago», le decía ella.

«Eres tan torpe que todos sabemos como manejas las redes sociales. Es tan fácil como que lo digas tu misma y es mucho más creíble. No deberías insultar a nadie porque haces el ridículo», seguía diciendo Matamoros. «Eres un sinvergüenza«, repetía Cristina Porta. «Y tú eres una ridícula, utilizas elementos casposos», sentenciaba él.

«Eras tu la que filtrabas que tenías una relación con un futbolista para ser noticia», insistía Matamoros. «¿Pero de qué me hablar? Que tu hablas de tus relaciones sexuales, esa es la noticia de Kiko Matamoros ahora», sentenciaba ella. Una discusión que era parada por Adela González y María Patiño para seguir con la escaleta del programa.