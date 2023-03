Rosa López acaba de publicar el tema ‘1930’ en apoyo al colectivo trans y asegura que ninguna marca ha querido apoyarle.

Rosa López acaba de lanzar «1930», su último single. Y sin duda un tema que está dando mucho que hablar por ser reivindicativo en apoyo al colectivo transexual. El estreno ha coincidido además con la aprobación de la Ley Trans promovida por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Ya en uno de los actos del Benidorm Fest 2023, Rosa apareció en el escenario vestida con un traje con la bandera trans.

Este nuevo tema de Rosa López ha recibido numerosos aplausos. Pero a la vez parece que le va a traer algún que otro problema a la cantante. Así, según ha denunciado en una entrevista en la Cadena SER, las marcas le han retirado todo su apoyo y por ello se ha quedado sin videoclip.

«Esta canción se ha creado para dar amor y darle mucha fuerza a todos para que la utilicen como quieran, para pedir lo que necesiten. Ha sido todo casualidad porque la ley trans lleva 25 años para que se apruebe», empieza recalcando Rosa López en la entrevista.

En la elaboración de «1930», Rosa López ha contado en todo momento con la ayuda de Valeria Vegas, periodista y escritora de las memorias de Cristina Ortiz La Veneno, que sirvió para la creación de ‘Veneno’, la serie de Atresplayer Premium.

«Grito libertad desde mi perspectiva hetero»

Pero parece que «1930» le está trayendo algún que otro quebradero de cabeza a Rosa López. «Otra cosa que he descubierto es que nadie me ha apoyado. No tengo videoclip, porque ningún ‘sponsor’ me ha ayudado, nadie se ha querido meter. Te ponen la excusa de que están a favor, pero no quieren meterse en política. Esto no es política, son las personas, es la libertad…», denuncia la granadina a Elian Vaya en dicha entrevista.

«Grito libertad desde mi perspectiva aunque sea hetero. No deberíamos decir: ‘Viene la hetero de Rosa a hacer una entrevista’. Me da alegría que se haya aprobado la ley», prosigue diciendo. «Estoy agobiada por las críticas que dicen que soy ridícula por apoyar la ley. Ojalá fuera un himno, pero simplemente es una canción que quiero que esté para que las personas pidan ayuda y reivindiquen lo que quieran», concluye.