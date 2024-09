Rosa López intriga con su nuevo proyecto en televisión: este podría ser el sorprendente programa

Más de dos décadas después desde que saltara a la fama tras ganar la primera edición de ‘Operación Triunfo‘, Rosa López regresará a TVE. Pero lo hará en un programa que nada tiene que ver con la música, como así lo ha reconocido ella misma en su última entrevista, concedida a la revista ‘Pronto’.

Fue durante su asistencia a la 10ª edición de los Premios Museo Chicote, cuando la cantante granadina se sinceró sobre su vida personal y profesional. Rosa López reconoció estar «muy contenta» y con «muchos proyectos» a la vista. Especialmente «hay un proyecto que me hace mucha ilusión porque cumpliré uno de mis sueños». Aunque no dijo de qué se trata, sí explicó que «saldrá muy pronto».

También dejó claro que «no es de música, es de moda. Pero no puedo decirte nada, aunque tengo muchas ganas». Si bien no dio el nombre del programa, dejó caer que podría tratarse de ‘Maestros de la costura’, que regresará próximamente a TVE con famosos como concursantes: «Es un programa, pero no puedo contar nada por contrato. Me apetecía hacer cosas diferentes y es algo que me vendrá muy bien, porque sumará en mi vida».

Rosa López confiesa que su sueño es «sacar una línea de ropa»

Pero, lejos de quedarse ahí, Rosa López tiene otro sueño en mente: «Sacar una línea de ropa». Aunque todo ello sin abandonar la música: «Tengo nuevo disco, ‘Dos diamantes negros’. Y estaré de gira mundial eurovisiva, iré a sitios que no he ido nunca en mi carrera. Me siento orgullosa porque, sin tener una multinacional detrás, no es fácil», lamentó.

Tras su salto a la fama en la primera edición de ‘OT’, la cantante no ha dejado de reinventarse. En televisión, la hemos podido ver en otros programas, como en ‘Tu cara me suena’, donde quedó segunda clasificada de la quinta edición, o ‘El Desafío’, ambos de Antena 3. En la vida personal, la vida también le sonríe, pues está feliz y enamorada de su chico, Iñaki, con el que se plantea pasar el altar e incluso ser madre.