Rosa López no puede seguir en ‘De Viernes’ al preguntarle por Álex Casademunt: «No soy capaz»

Al final de cada entrega de ‘¡De Viernes!’, el programa que presentan Beatriz Archidona y Santi Acosta recibe en su plató a un rostro relacionado con el mundo de la televisión o el espectáculo para hacer un repaso a su trayectoria. Esta semana fue Rosa López la que visitó el espacio para hablar de su carrera 23 años después de su victoria en ‘OT 1’.

Al hablar de ‘Operación Triunfo’ y cómo ya hicieran hace unas semanas con el reencuentro de varios ex concursantes de la primera edición, hubo un apartado para recordar a Álex Casademunt, que falleció hace tres años tras un accidente de coche.

“Qué vida esta, ¿eh? no aprendemos, de verdad. Se van los grandes. Se van personas bonitas, y la vida continúa. Qué fuerte ¿no?», reaccionaba Rosa López tras ver un vídeo sobre Álex Casademunt en el que cantaba junto a David Bustamante el célebre «Dos hombres y un destino».

«No nos vamos a poner tristes, aquí no nos vamos a quedar ninguno«, añadía Rosa López tratando de evitar que el plató se quedara en silencio por el recuerdo a su compañero fallecido. Y es que Rosa dejó claro que le duele hablar de él y por eso suele evitar hacerlo en público.

Justo después, Rosa López sorprendía al revelar que ella no quiso participar en un concierto junto al resto en homenaje a Álex. «Me han propuesto que todos nos juntemos… Yo no soy capaz de hacer un concierto por Álex, no es porque no le quiera. Vivimos en un mundo… Esto ahora mismo esto es demagogia, hemos existido y es precioso que te recuerden, es lo más bonito, una persona sigue existiendo aunque no esté», confesaba la granadina.

Rosa López se niega a cantar «Mi música es tu voz» tras la pérdida de Álex

Eso sí, Rosa López no dudó en defender a Álex Casademunt. «Álex fue un fuera de serie, aunque diera la imagen de canalla. Era un tío muy alegre. Hay un refrán que dice: si dicen que hablen de ti, moríos», recalcaba la ganadora de ‘Operación Triunfo 1’.

Por último, Rosa López reveló por primera vez que es incapaz de seguir cantando el himno de ‘Operación Triunfo’, «Mi música es tu voz» desde que Álex Casademunt perdió la vida en un fatídico accidente de coche a los 39 años.

«Yo antes siempre les decía a mis compañeros: madre mía, cuando seamos viejecitos y ya no estemos aquí todos los que cantamos esta canción. Y mira, qué pronto se nos fue. Me hace mucho daño cantar esa canción, la he quitado del repertorio de mis conciertos«, explicaba la cantante.