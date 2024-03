Rosa López clama alto y claro lo que piensa de ‘Zorra’ y Nebulossa con esta reflexión

Rosa López, al igual que media España, está «enamorada» de ‘Zorra’, la canción con la que Nebulossa representará a España en Eurovisión 2024 el próximo 11 de mayo. Un tema que no ha gustado a todo el mundo, debido a que muchos y muchas consideran que ‘zorra’ es una palabra que a menudo se utiliza, lamentablemente, como un insulto a las mujeres.

La cantante granadina, que en el año 2002 quedó en una gran séptima posición con ‘Europe’s living a celebration’ ha dejado una reflexión sobre el significado de esa polémica palabra. «La palabra ‘zorra’ suena fatal, pero el mensaje, lo que hay detrás, no suena fatal», ha asegurado en declaraciones para Castilla- La Mancha Media.

Rosa López está «in love con ‘Zorra'»

Pero si algo le ha gustado a Rosa López es que la canción le ha producido una extraña sensación: «Eso es lo que me gusta, que primero me descoloquen y luego me hagan pensar. Eso es lo que me gusta de la música». Por todo ello, reconoce que está «in love con ‘Zorra»‘. Y espera que toda Europa también se enamore del tema y de Nebulossa.

La canción "Zorra" de Nebulossa que representará a España en el festival de Eurovision 2024 ha generado polémica. ¿Usar la palabra "ZORRA" es reivindicativo y una reapropiación del término? ¿Puede servir la canción como retraumatización de víctimas de violencia machista? pic.twitter.com/1tPQvq6pJy — TVMASPI (@sebas_maspons) March 9, 2024

Contraria a Rosa López es la opinión de otra eurovisiva, Ruth Lorenzo. La cantante fue entrevistada por Joe Pérez Orive para Ballantine’s Day True Records, donde aseguró que cree que Mary Bass (cantante de Nebulossa) «está floja» a nivel vocal. «No puedes basar tu canción solo en un mensaje y tampoco puedes basar tu canción en una escenografía», recuerda.

«Tiene puntos débiles y puntos fuertes», añade la murciana, aunque sí que considera que «(la canción) está chula. No está mal». Sobre el mensaje del tema, Ruth Lorenzo también deja una reflexión: «Ella es de una generación en la que la mujer era muy zorra. Mi madre que se separó y fue madre soltera, embarazada y divorciada en el 82, era no solo una zorra sino una puta. Mary viene de una generación donde la mujer estaba muy tachada todo el rato», sentencia.