Qué ver del 27 de marzo al 2 de abril en Netflix, Prime Video, Disney+, Movistar Plus+ y HBO Max

Este mes de marzo lo vamos a recordar como uno repleto de altibajos en cuanto a estrenos. Y, sobre todo, por momentos tan importantes como el final de ‘The Last of Us’, la llegada de una nueva temporada de ‘The Mandalorian‘ y, mal que nos pese, el final (por ahora definitivo) de esa gran obra maestra que es ‘Succession‘. La serie de Jesse Armstrong empieza su su despedida esta última semana de marzo. Y tenemos sentimientos encontrados. ¿Estará a la altura de la historia de la serie?

Pero no todo van a ser dramas empresariales y familias disfuncionales. Nos vamos a reencontrar con el matrimonio Spitz, o lo que es lo mismo, los investigadores Jennifer Aniston y Adam Sandler, ahora en una secuela mucho más espectacular con su ‘Criminales a la vista’. Y, en el apartado de series españolas, volvemos a ese safe place que es ‘Sentimos las molestias’, con los Rafas como protagonistas. Bueno, más bien Miguel Rellán y Antonio Resines.

Marzo termina por todo lo alto también con la llegada de la nueva serie de Miguel Ángel Silvestre a nuestro país. ‘Los enviados’ es un thriller de fe vs. ciencia que promete una tensión in crescendo que nos va a dar todo lo que queremos.

Estrenos en Netflix

31 de marzo: ‘Criminales a la vista’ (PELÍCULA)

Nick y Audrey Spitz, ahora detectives a tiempo completo que tratan de hacer despegar su agencia de detectives privados, se ven inmersos en un conflicto internacional cuando su amigo, el maharajá, es secuestrado en mitad de su fastuosa boda.

Pocos recuerdan ya ‘Criminales en el mar’, la comedia de Adam Sandler y Jennifer Aniston que llegó a Netflix allá por 2019. Ha llovido mucho desde entonces. Hasta hemos tenido una pandemia entre medias. Pero lo cierto es que fue un auténtico éxito para la plataforma, manteniéndose como de uno de sus contenidos más visto… de toda su historia. Esta secuela llega tarde, es cierto. Quizá por la agenda cada vez más apretada de Adam Sandler.

Pero claro, Sandler firmó un acuerdo millonario con Netflix (se rumorea que de 150 millones de dólares, ahí es nada), y hay que rentabilizarlo. El comediante está en su nueva edad de oro y, pese a que en el resto del mundo no tiene el mismo éxito que en el país norteamericano, su nombre aún sigue siendo un reclamo. Y si a eso le añadimos la figura de Jennifer Aniston, estamos ante una combinación ganadora. ‘Criminales a la vista’ tiene los papeles de convertirse en un nuevo éxito que rompa todos los récords (y del que se deje de hablar a la semana de su estreno). Pero ahí estaremos todos para apoyarlo.

Estrenos en HBO MAX

27 de marzo: ‘Succession’ (temporada 4) (SERIE)

En la cuarta temporada de 10 episodios, la venta del conglomerado mediático Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson estará cada vez más cerca. La perspectiva de esta venta tan desestabilizadora provoca angustia y división familiar entre los Roy, quienes ya vislumbran cómo serán sus vidas una vez que el acuerdo se haga efectivo. Se desatará una lucha de poder al tiempo que la familia sopesa un posible futuro en el que su peso cultural y político se vería gravemente reducido.

Vuelve el clan de los Roy. La familia más famosa de la televisión y, quizá, también la más problemática. Daddy issues por doquier. Puñaladas traperas. Traiciones sobre traiciones. ‘Succession’ se ha convertido en la auténtica heredera de ‘Juego de Tronos’, solo que atada a nuestro mundo, y centrada en esa jungla que son las luchas empresariales en Estados Unidos.

Esta temporada final llega acompañada de la polémica: Brian Cox y Jeremy Strong no se soportan. Bueno, más bien, Cox no soporta a Strong. Y lo ha dicho en varias entrevistas promocionales. Seguramente ese sea el éxito de la serie. La realidad supera la ficción, y hay una línea muy fina entre la actuación y el hastío real. Les vamos a echar de menos, desde luego. Al primo Greg, al loco de Roman, al ingenuo de Connor, a la inteligencia de Siobhan, y a la mala leche de Logan. ¿Qué vamos a hacer sin los Roy?

Estrenos en Prime Video

31 de marzo: ‘El Poder’ (SERIE)

Un grupo de chicas adolescentes desarrolla misteriosamente un poder especial que les permite electrocutar a las personas cuando ellas así lo desean.

A ver, un proyecto con Toni Collette entre sus filas siempre es un win en toda regla. En este caso, se trata de la adaptación de la novela de Naomi Alderman, un auténtico bestseller distópico en la que nos presenta una nueva sociedad con las mujeres al mando. Literalmente. Tienen un poder interno que les permite casi lanzar rayos a placer. Tampoco lanzar rayos, pero sí electrocutar a los hombres. Y admitámoslo, de vez en cuanto nosotros también querríamos soltar alguna descarga.

La serie llega sin hacer mucho ruido. De hecho, la promoción está siendo nula. No sabemos si es al nivel de ‘Paper Girls’ (y todos sabemos la razón), pero esperemos que simplemente se deba a la gran cantidad de proyectos que tiene la plataforma entre manos. Porque el libro es un relato muy interesante sobre el estado de la mujer en la sociedad actual, y ahora tiene más sentido que nunca.

Estrenos en Movistar Plus+

30 de marzo: ‘Sentimos las molestias’ (Temporada 2) (SERIE)

En la segunda temporada, Rafa (Miguel Rellán) ha entrado en una depresión porque el cáncer de próstata le ha cambiado la vida, tiene problemas de impotencia y se ve como el viejo que nunca quiso aceptar. En este contexto, le pide a Müller (Antonio Resines) que cumpla su parte del trato: que le ayude a morir como acordaron. Müller se niega, pero es incapaz de convencerlo y Rafa lo sigue intentando hasta que colma su paciencia.

Müller decide que Rafa lo tendrá que acompañar a todo lo que tenga que hacer para vigilarlo. Pero Müller tiene sus propios problemas. Siente amenazado su puesto en la orquesta por Lombardo (Peter Vives),ve cómo Gloria (Fiorella Faltoyano) rehace su vida y teme que su relación secreta con Irene (María Miguel) pueda costarle su amistad con Rafa.

La primera temporada de ‘Sentimos las molestias‘ fue un good place reconfortante. Ver de nuevo trabajando a Antonio Resines después de haber estado a punto de morir por el COVID fue una alegría para todos. Y si además estaba acompañado por Miguel Rellán, cero quejas podíamos poner. La serie de Movistar Plus aprovechaba al máximo la vis cómica de los dos (aunque a Resines se le veía mucho más cómodo), y aunque habría funcionado como serie autoconclusiva, lo cierto es que nos alegramos de volver a reencontrarnos con los Rafas.

Con nuevas incorporaciones al reparto, la serie va a volver a abordar los problemas de la vejez y de cómo afrontarla de la mejor manera posible, si es que eso es posible (valga la redundancia). ‘Sentimos las molestias’ es una historia necesaria: mostrar que, aunque nos hagamos viejos, no tenemos por qué dejar de vivir, ¿verdad?

Estrenos en Apple TV Plus

29 de marzo: ‘El Premio de tu Vida’ (SERIE)

Una pequeña ciudad cambia para siempre cuando aparece una máquina misteriosa en el supermercado que promete revelar la vocación de cada habitante. Enseguida los vecinos comienzan a cambiar de empleo, a replantearse sus relaciones y a cuestionar creencias arraigadas, todo en pos de un futuro mejor.

Habría que analizar la extraña carrera de Chris O’Dowd. Le conocimos en la siempre reivindicable ‘The IT Crowd’, una de las mejores comedias de los últimos años. Y, desde ese momento, le hemos visto de secundario en un sinfín de películas como, por ejemplo, ‘La boda de mi mejor amiga’. El típico vecino simpático, el mejor amigo, el divertido, el de buen corazón. Y, por fin, tiene oportunidad de brillar en esta serie de Apple con una premisa muy interesante.

‘El Premio de tu Vida’ ha sido creada por David West Read, guionista y productor de esa joya que es ‘Schitt’s Creek’. Esperamos que deje su impronta en esta nueva historia que promete mucho humor, pero también ese drama emocional en el que se ha especializado Apple, con ejemplos claros como ‘Ted Lasso‘ o la más reciente ‘Terapia sin filtro‘.

31 de marzo: ‘Tetris’ (PELÍCULA)

Basada en la historia real del comercial de videojuegos estadounidense Henk Rogers (Taron Egerton) y su descubrimiento del Tetris en 1988. Cuando se dispone a hacer que el juego sea disponible en el mundo, se mete en una peligrosa red de mentiras y corrupción que hay detrás de la Cortina de Hierro.

Vivimos en la época de los biopics. Y hoy en día cualquier persona puede ser objeto de uno. ¿Quién nos iba a decir hace unos años que veríamos una película sobre el descubridor del mítico juego del Tetris y, lo más importante, que tendría tan buena pinta? No es de extrañar, porque el equipo que está detrás es de renombre. Para empezar, tenemos a Taron Egerton, que poco a poco va cimentando una carrera repleta de éxitos y buenas decisiones. También está Toby Jones, eterno secundario de lujo. Y, por si fuera poco, el director de todo es Jon S. Baird, que hace poco nos entregó la delirante ‘Stonehouse’.

El 31 llega esta esperadísima película, y estamos seguros de que, en la temporada de premios, su protagonista optará a todo. Solo esperamos que no queme muy pronto sus cartuchos como le pasó con ‘Rocketman’. Necesitamos a Taron Egerton en las alfombras rojas.

Estrenos en Sky Showtime

31 de marzo: ‘Los Enviados’ (SERIE)

Dos sacerdotes de la Congregación para las Causas de los Santos, el equipo del Vaticano responsable de verificar y estudiar los milagros de potenciales santos, son enviados a México para verificar supuestas sanaciones milagrosas en una institución psiquiátrica por parte de otro clérigo. Al llegar a Ciudad de México reciben la noticia de que el sacerdote ha desaparecido. Sus vidas y su fe son puestas a prueba cuando descubren una colonia psiquiátrica ubicada en la periferia que parece esconder más de un secreto: un misterio enterrado durante décadas que involucra a todos los habitantes del pueblo.

Por fin llega a nuestro país la última serie de Miguel Ángel Silvestre. Sabemos que la hemos anunciado prematuramente un par de veces, pero ya sí que sí llegará a SkyShowtime España a finales de marzo. «Si eres fan como yo de la película ‘El secreto de sus ojos‘, o de cualquier historia de suspense, es una serie que te va a atrapar capítulo a capítulo, pues tiene un desenlace que no te esperas», dijo Miguel Ángel Silvestre durante la promoción del proyecto. «El espectador disfrutará mucho de este viaje, pues plantea una pregunta: ¿existen los milagros o no?«.

Pero el actor español no está solo, ya que ‘Los Enviados’ tiene al argentino Juan José Campanella (director de ‘El secreto de sus ojos’) como creador y director.