Qué fue de Loni Willison, la ex de uno de ‘Los Vigilantes de la Playa’, que vive en la indigencia

La fama no siempre es lo que parece y, aunque suene a tópico muchas veces repetido, tiene un reverso tenebroso que no todo el mundo es capaz de gestionar. Aunque en el caso de Loni Willison, no solo fue la fama, sino un cúmulo de situaciones lo que le ha empujado a estar en su situación actual: viviendo en la calle, sin apenas dientes y recogiendo comida de contenedores de basura.

La joven supermodelo se casó con Jeremy Jackson una de las estrellas de la mítica serie ‘Los Vigilantes de la Playa’. Jackson interpretó durante 8 años a Bobby Buchannon, hijo en la ficción del personaje de David Hasselhoff. Se convirtió en una auténtica estrella en los 90 y, gracias a ello, conoció a la supermodelo Loni Willison, con la que se casó en 2012.

Pero el matrimonio duró poco. Concretamente, dos años. Y con un divorcio muy sonado, ya que Loni acusó a su exmarido de tratar de estrangularla. La modelo ya estaba luchando contra su adicción al alcohol, la marihuana y a la metanfetamina. Tras su divorcio, perdió su casa y su trabajo, debido además a una grave crisis de salud mental.

Una vida marcada por las adicciones

Un periodista del diario británico Daily Mail encontró a la exmodelo viviendo en la calle en Venice Beach, California. Y trató de hablar con ella, para saber cómo había llegado a esa situación de extrema pobreza. “Puedo vivir por mi cuenta. Tengo todo lo que necesito aquí. Nadie se preocupa por mí y no quiero verlos, y ellos no quieren verme. No tengo teléfono móvil. Tengo comida y tengo un lugar donde dormir. Tengo dinero aquí y allá y hay comida en los contenedores y cerca de las tiendas. Hay mucho aquí”.

Lo cierto es que Loni Willison nunca se recuperó de su adicción a las drogas. Así lo confesó su amiga, la también ex-modelo Kristin Rossetti, que trató de ayudarla ingresándola en una clínica de desintoxicación, a lo que Willison se negó, desapareciendo por completo de la vida pública.

La joven ex-modelo lleva viviendo en la indigencia desde 2016, y ha perdido todo contacto con sus amigos y con el que fuera su marido. «No he hablado con Jeremy. No quiero hablar con mis amigos. Estoy bien. No quiero que nadie me ayude”.

¿Ayudará el reportaje del diario británico a tomar conciencia sobre el precio de la fama, la importancia de la salud mental y el peligro de la adicción a las drogas?