Nuria Marín es lapidaria con lo que afirma de Tamara Gorro tras su controvertido look

Nuria Marín se suma a las implacables críticas a Tamara Gorro por cómo ha aparecido en los Premios Ídolo 2023.

Tamara Gorro se ha colocado en el ojo del huracán tras la alfombra roja de los Premios Ídolo 2023. La influencer apareció con una calva de látex y unos decorados sobre ella con el objetivo de visibilizar el cáncer y llamar la atención respecto a la necesidad de aumentar la investigación sobre esta enfermedad. Sin embargo, generaba el efecto contrario y, desde entonces, no deja de recibir demoledoras críticas por frivolizar con un asunto así. Le acusan de querer acaparar foco como es el caso de Nuria Marín.

La presentadora de Telecinco no ha podido contenerse en su cuenta de TikTok: «Estaba a punto de irme a dormir, pero no puedo dejar de comentar esto. Osea qué ha hecho hoy Tamara Gorro en la alfombra roja de los premios Ídolo. De verdad que estoy hasta ofendida. Para que me ofenda yo…». «A ver, que yo no digo que no lo haya hecho con la mejor de las intenciones, pero ha pretendido hacer un homenaje a aquellas personas que padecen cáncer poniéndose una calva de látex y un maquillaje estupendo y una decoración en la cabeza», ha introducido para poner en contexto a sus seguidores.

A continuación, ha rescatado una de las declaraciones de Tamara justificando ese look de la discordia: «Demos normalidad a la realidad». «Es que esto no es la realidad, no es la verdad. Es que esto en cierto modo lo que hace es romantizar, blanquear y glamurizar una enfermedad que normalmente tiene graves estragos en el físico de las personas que lo sufren», ha replicado muy molesta Nuria Marín.

«Además, sí leéis los comentarios del post que ha publicado en Instagram, veréis a un montón de gente enferma de cáncer que lo está diciendo, que es que esto no es la realidad del cáncer para nada y que, desde mi punto de vista, está capitalizando el dolor de otros para tener protagonismo porque el post no va asociado a ninguna asociación ni a nadie que recaude dinero para la investigación que ella dice», ha proseguido muy dura la periodista.

Y, para concluir su lapidaria réplica, Nuria hace esta reflexión: «Hay que visibilizar esto, yo tengo que llamar la atención para decir que se tiene que investigar y hasta luego Mari Carmen. Es que en el fondo no deja de ser una forma de acaparar titulares. Insisto: seguro que lo ha hecho con la mejor de las intenciones, seguramente también le interesaba acaparar protagonismo, pero creo que se ha equivocado».