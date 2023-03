Miguel Bosé y el actor José Pastor fueron los invitados de la última entrega de ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos.

Miguel Bosé acudió este miércoles a ‘El Hormiguero’ de la mano del actor José Pastor, quien le encarna en la serie biográfica ‘Bosé’. Un biopic que se puede ver en la plataforma SkyShowtime y que hace un recorrido muy fiel de la vida del popular cantante; tanto las luces como las sombras que han marcado su trayectoria musical. Pero, además de la promoción, también hubo espacio para hablar de asuntos más personales.

Pablo Motos le preguntó por el estado de su voz que, como saben, perdió hace ocho años, provocando así una parálisis en su carrera profesional. «8 años que han sido interminables y luego 8 años fracasando. Es emocional, vas al psicólogo, pero no te solucionan nada», apostillaba el presentador. «Me dicen ‘es pulmón’, nada. Es reflujo, nada. Lo probé todo. Fui a Boston, a Nueva York, Los Ángeles, París, Londres, Milán, México, Buenos Aires… y los mejores doctores, pero nada», lamentó el artista.

«Me pasé ocho años viajando con una miseria en el alma tremenda porque había perdido la herramienta. Y yo decía: ‘Dios, si no quieres que cante, porque he cantado mucho, no voy a cantar más, te lo prometo; pero por lo menos la voz para que mis hijos sepan cuál es el timbre de voz de su padre’. Ni eso podía. Han sido ocho años de verdadero patíbulo», prosiguió narrando Miguel Bosé.

«Pero tú eres como el Ave Fénix y vas a dar guerra», replicó Motos al verle mucho más recuperado. «Voy a dar guerra y voy a volver otra vez. Ahora todas las mañanas estoy haciendo gyrotonic, que es como pilates, para la espalda; luego voy al foniatra y luego voy al estudio que estoy grabando un programa que sale mañana en La 1. Se llama ‘Cover Night'», soltó sin reparos pese a ser consciente de que estaba nombrando indebidamente a un programa de la competencia.

«No hables de otras cadenas»

Miguel Bosé en su visita a ‘El Hormiguero’

«No hables de otras cadenas», le frenaba inmediatamente Pablo. «Bueno, ya lo has dicho, ya lo has dicho», añadía mientras el público presente en plató no paraba de reír con el momentazo. Y pese a las advertencias del comunicador de Antena 3, Bosé hizo caso omiso y no se cortó en seguir con su particular cuña publicitaria sin importarle que no estaba permitido. «Va después del Madrid-Barcelona, justo después», exclamaba mientras Motos ya lo daba por perdido.

«Entonces, voy a grabar esto y he venido aquí porque por fin vuelve la actividad», añadía Miguel Bosé a continuación. «¿Tienes la intención de volver a grabar y cantar?», se interesaba el presentador. «Sí, el foniatra me ha dicho ‘cuidado, porque todo este tiempo te has tragado la voz, tienes que volver a colocarla en su sitio y poco a poco irá volviendo y volverás a tus plenas facultades’. Me han dado un año de recuperación. Para el año que viene, si Dios quiere para septiembre u octubre, arranco gira», avanzó.