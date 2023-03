Mariló Montero hurga en la herida con su directísimo palo contra Mediaset desde Antena 3

Mariló Montero no se cortó en ‘El Hormiguero’ al comparar las audiencias de ‘El desafío’ con las del ‘Deluxe’ en Telecinco.

Este viernes, Antena 3 emite la gran final de la tercera edición de ‘El desafío’ en la que Rosa López, Ana Guerra, Laura Escanes y Mariló Montero se la juegan. Pero previamente, las cuatro finalistas visitaron el jueves ‘El Hormiguero‘ para hacer un balance de su paso por el programa que presenta Roberto Leal.

No obstante, Mariló Montero acaparó todo el protagonismo de la entrevista de las cuatro finalistas. Algo que cabreó mucho a los espectadores de ‘El Hormiguero’ pues la presentadora apenas dejó hablar a sus compañeras. Incluso en la conexión con Roberto Leal para hablar del bote de ‘Pasapalabra’, Mariló cogió todo el protagonismo.

Al hacer balance de su paso por ‘El desafío’, Mariló Montero dejó muy claro lo especial que había sido para ella su paso por el programa. Pero además, la navarra no dudó en lanzar un dardo hacia Telecinco por las audiencias. «El desafío’ es un show formidable, de hecho ha sido líder de audiencia todos los viernes por mucho que la competencia alargue el horario a más, doce o una de la mañana, no me salen las cuentas«, destacaba la presentadora.

¿Qué ha pasado entre Mariló y Mediaset?

De ese modo, Mariló Montero hacía referencia de forma indirecta a las audiencias que ha cosechado ‘Viernes Deluxe’ en el prime time del viernes y al ya retirado ‘Mediafest Night Fever’, que no han conseguido hacer ningún daño a ‘El desafío’. Algo que puede llamar la atención pues ambos formatos están producidos por La fábrica de la tele, la misma productora para la que ella trabajó como sustituta de Marta Flich en ‘Todo es mentira’.

Por si fuera poco, Mariló Montero fue la encargada de despedir el año 2022 y dar la bienvenida al 2023 en Telecinco y Cuatro junto a Risto Mejide y el resto del equipo de ‘Todo es mentira’. Sin embargo, desde ese mismo día la presentadora desapareció de Mediaset. Paralelamente, se conoció que la presentadora se había personado en la ‘Operación Luna’, anteriormente conocida como ‘Operación Deluxe’ y que investiga el supuesto espionaje de la productora a numerosos famosos.