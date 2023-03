Todos se quejan de lo ocurrido con Mariló Montero en ‘El Hormiguero’: saltó a la vista

La periodista quiso ser la protagonista de la noche y no dejó hablar a Ana Guerra, Laura Escanes y Rosa López en ‘El Hormiguero’

‘El Hormiguero‘ abría este jueves sus puertas a Rosa López, Ana Guerra, Laura Escanes y Mariló Montero. Las finalistas de ‘El Desafío’ acudían al programa de Pablo Motos a promocionar la final del concurso y a hablar de su experiencia con él. Sin embargo, Mariló acaparaba la entrevista y no dejaba hablar a sus compañeras.

A la hora de hablar de su experiencia en ‘El Desafío’ se animaba a definir al resto de invitadas sin que Pablo Motos ni ningún colaborador de ‘El Hormiguero’ se lo pidiera. «Rosa es humanista, Laura es emocional y Ana es pragmática», soltaba. Asimismo, explicaba cómo sus compañeras le habían ayudado a disfrutar de este concurso.

De Rosa López explicaba: «Me hizo la mejor recomendación de todas, me dijo que me hiciera pipí». Pero la cantante quería explicar más esto: «Si llegas a hacerte pipí es que ya llevas 2 minutos o 3. Porque el esfinter se suelta, como cuando te corres. Te relajas y te haces pis. Cuando pasas las contracciones, el ardor en la nuca, es lo mismo, casi un infarto». Sin embargo, antes de que acabara, Mariló volvía a interrumpir y tomar la palabra: «Ahora va a saber todo el mundo que me he bañado en agua de Rosa».

En el caso de Ana Guerra, la cantante casi que no tuvo tiempo de hablar en el programa de Pablo Motos. Solo pudo reflexionar, y brevemente, de lo que le ha aportado ‘El Desafío’: «Soy muy competitiva, lo reconozco. Es algo que he trabajado en el programa. Me pasé tres días llorando y con resaca emocional de una semana. Pero me descubrí y aprendí que los límites se los pone uno mismo».

Por su parte, Laura Escanes contó lo mucho que ha llorado en el programa: «Se me acumuló todo, la tensión, tanto agobio, tanto estrés. Lloraba de la pena que me daba que se acabara eso». Pues bien, incluso en esa situación, Mariló Montero quería acaparar foco: «Yo también lloré mucho por haber conseguido algo después de un entreno profundo. Lloraba por haberme metido ahí. Quería que me pasara un accidente para no aparecer».

Lo que quedó claro es que Mariló Montero tenía ganas de hablar y el afán de protagonismo por las nubes. Roberto Leal también entraba en el programa por videollamada para promocionar ‘Pasapalabra’ y su gran bote que entregaba anoche y, mientras Pablo Motos hablaba con él, la periodista navarra también se metía en la conversación. Una actitud que acababa hartando sobremanera a la audiencia.

Esta noche, @pasapalabra dará el bote más grande la historia ¡El duelo definitivo entre @OrestesBarbsalc y @Rafael_Castano llega a su fin! #ElDesafíoEH pic.twitter.com/cKRce3PZP7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 16, 2023

Lluvia de críticas

a quien se le ha ocurrido sentar a mariló montero al lado de pablo motos #ElDesafíoEH



pic.twitter.com/rtuctOSJ7n — cris🧋 (@jlo_mlsb) March 16, 2023

ana y laura esperando el turno para hablar #eldesafioEH pic.twitter.com/4MAM5SEeGv — s + a ♱🎙️ (@viciandot) March 16, 2023

La entrevista es de las finalistas del desafío o una entrevista a marilo? Esta tía tiene que llamar la atención en todos lados que coraje le tengo #ElDesafioEH — Cristina (@cristics24) March 16, 2023

Laura y Ana: ª

Mariló: yo quiero decir una cosa

( 5 minutos después…)#ElDesafioEH pic.twitter.com/VDIQjYIRqa — I. ♣ (@idise14) March 16, 2023

y si sobornamos al técnico de sonido para que simplemente le apague el micrófono a mariló #ElDesafíoEH pic.twitter.com/hCdSgkN0Br — s + a ♱🎙️ (@viciandot) March 16, 2023

Creo que la única manera de que Marilo Montero se calle y deje hablar a las demás es que le pongan a hacer la famosa apnea en directo. #ElDesafíoEH — julio suarez (@jusuch) March 16, 2023

Mariló: Aunque te hayas pegado 15 años sin oler un programa en la televisión, no te da derecho a pegarte todo el rato cascando por encima de las otras finalistas…😉 #ElDesafíoEH — Unocerismo (@unocerismo2021) March 16, 2023

¿Esto que es una entrevista solo de Mariló o un monólogo de Mariló? #EldesafioEH — Cris (@Cristin19881899) March 16, 2023

#eldesafioeh ha ido Mariló a contar su vida acompañada de dos chicas y una gogó de aldea. — Toxi (@ToxidelCosmox) March 16, 2023