Manu Baqueiro da la estocada a Patricia Conde con lo que sentencia ahora: «Es humo»

Manu Baqueiro ha vuelto a pronunciarse sobre las críticas de Patricia Conde a ‘MasterChef’ y no puede ser más claro.

Esta semana han empezado a salir las primeras quinielas de nombres de concursantes de la próxima edición de ‘MasterChef Celebrity‘ cuando todavía siguen en la retina de todos las polémicas acusaciones de Patricia Conde al talent de cocina de TVE. La actriz y presentadora arremetió duramente contra el programa, la productora y acusó a dos de sus compañeras de drogarse.

Hace unas semanas, era Macarena Rey, la CEO de Shine Iberia la que rompía por fin su silencio y sentenciaba a Patricia Conde por lo que había dicho de ‘MasterChef Celebrity’. Y es que sus palabras siguen resonando mucho pese a que han sido muchos rostros los que han dado la espalda a la presentadora. Incluso amigos suyos como Florentino Fernández o Miki Nadal.

«En mi vida, nunca me he drogado y en un programa de televisión, con catorce cámaras enfocándome, no haría algo así. Soy buena, pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del hipódromo, por ejemplo. Me pasan a mí el muerto», escribía Patricia Conde dejando entrever que en Shine Iberia sabían que dos concursantes se drogaban.

Tras esas declaraciones, la productora no tardó en enviarle un burofax a Patricia Conde solicitándole que rectificara sus palabras o tomaría medidas legales contra ella. La actriz y presentadora retocó parte de sus palabras contra el talent de cocina aunque mantuvo las críticas y ciertas acusaciones.

Después de que ya hayan hablado todos sobre la guerra entre Patricia Conde y ‘MasterChef Celebrity’ como Anabel Alonso o Lorena Castell, la ganadora de dicha edición. Ahora es Manu Baqueiro, segundo finalista de la séptima edición y con quien Patricia Conde tuvo muy buen rollo durante el programa. De hecho, se llegó a jugar con una posible relación entre ambos. Algo que parece que a ella no le hacía demasiada gracia.

«Yo trabajé muchísimo para llegar a esa final, que nos merecimos tanto Lorena como yo, no vi a nadie drogarse y sí a muchos compañeros darlo todo y ser grandes concursantes. Lo demás es humo», asegura el actor de ‘Amar es para siempre’ en una entrevista con Mundo Deportivo.

Asimismo, Manu Baqueiro no duda en reconocer que para él su paso por ‘MasterChef Celebrity’ fue una experiencia muy positiva. «Fue divertido, muy, muy, muy intenso, y me vino muy bien para salir de mi zona de confort, volver a TVE y darle un empujón a mi cocina», asegura el intérprete.