Lolita Flores es censurada por Toñi Moreno en TVE tras lo que suelta de Antena 3 y Telecinco

Lolita Flores ha visitado este domingo ‘Plan de tarde’, el programa de Toñi Moreno en TVE.

Si hay alguien que no tiene reparos en hablar de otras cadenas cada vez que se sienta en un plató de televisión es Lolita Flores. La actriz y cantante no duda en nombrar a ‘Tu cara me suena’ cada vez que visita el ‘Deluxe’. Y este domingo, en ‘Plan de tarde‘ con Toñi Moreno en TVE no se ha cortado al hablar del cine de Antena 3 y de ‘Pesadilla en El Paraíso’ de Telecinco.

Todo se producía en plena entrevista de Lolita Flores cuando le preguntaban a la hija de Lola Flores por su opinión sobre las canciones de Shakira. «Me parece muy bien lo que ha hecho Shakira. Creo que igual que se reivindicaban las cosas sociales, por qué no va a decir ella lo que le da la gana de Piqué. Y las coplas hablan de como me dejaste, me apuñalaste, eso también son las telenovelas», defendía de primeras.

«Antes de venir estaba viendo yo una película en Antena 3«, proseguía diciendo cuando Toñi Moreno le paraba los pies. «Pues muy mal», le recriminaba ella. «¿Qué quieres? Si tu todavía no habías empezado con el programa», se defendía Lolita. «Pero muy mal, ponen unas películas fantásticas en TVE«, le espetaba Toñi Moreno a su invitada.

«Pero a mí con esas películas de Antena 3 me quedo así traspuesta», aseveraba Lolita Flores. «¿Ah te quedas dormida? Muy bien eso sí», soltaba Toñi Moreno sin contener la risa. «Y por eso las grabo, eran de dos hermanas y resulta que la que era madre de la hija no era la madre era la loca y las canciones son lo mismo. Shakira que diga lo que quiera, ha vendido discos se lo ha llevado y Piqué se lo lleva con el fútbol», sentenciaba Lolita Flores.

Minutos después, y cuando Toñi Moreno la estaba despidiendo Lolita Flores volvía a nombrar a la competencia. En este caso a ‘Pesadilla en El Paraíso’ aprovechando la presencia de Antonio Montero. «Te tengo que decir que te veía como granjero», le comentaba provocando la risa de todos los presentes. «Le va a dar un repaso a toda la televisión«, apostillaba por su lado Toñi Moreno.

«Vamos a hablar nosotros de, no porque no quiera hablar de ese programa, sino porque tenemos un trabajo fantástico», explicaba Toñi Moreno a los espectadores. «Que sí, pero es que está Antonio Montero y tenía que haber ganado», soltaba Lolita Flores.