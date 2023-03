Lo visto con Rafa Castaño en ‘Pasapalabra’ deja sin aliento y no había pasado desde 2009

El concursante de ‘Pasapalabra’ hacía historia en el programa durante la prueba de ‘El Rosco’, dejando a Orestes casi sin posibilidades de ganar

Rafa Castaño ha vuelto a hacer historia en ‘Pasapalabra‘ tan solo unas semanas después de lograr llegar junto a Orestes al bote más alto del programa. De esta manera, el sevillano parece que está dispuesto a conseguir todos los récords del formato porque este miércoles 8 de marzo volvía a lograr una gesta durante ‘El Rosco’.

El participante comenzaba la prueba con 153 segundos. Lo histórico llegaba cuando en 114 conseguía 23 aciertos consecutivos, algo que no sucedía desde 2009, quedándose a tan solo dos palabras de llevarse el histórico bote de 2.236.000 euros. Las letras que le faltaron fueron la Y y la Z, dos palabras que le privaban de llevarse el bote.

Tras conseguir 23 aciertos consecutivos, Roberto Leal se interesaba por él y por cómo se sentía. «Si te soy sincero, nervioso por lo que pueda hacer Orestes. Él en estas situaciones se crece», admitía Rafa Castaño, que recibía la réplica de su compañero: «Estoy contento a la par que acojonado. Muy largo me lo fía como en el anterior programa que salió bien y hoy puede salir mal…».

Orestes también empezaba el rosco con buena racha, provocando que estuviéramos ante uno de los programas más tensos de ‘Pasapalabra’ de los últimos meses. No obstante, el burgalés solo lograba 11 aciertos seguidos, por lo que el turno volvía a saltar a Rafa, que se encontraba a esas dos palabras de llevarse el bote.

Rafa acertó la Z para sumar 24 aciertos, y le quedaba la Y. «Apellido del cardenal que fue preceptor del rey Luis XV de Francia y ministro de Estado entre 1726 y 1743», le preguntaba Roberto Leal, a lo que Rafa Castaño se la jugaba: «Voy a decir algo, pero vamos, que no lo sé, me ha venido a la cabeza una respuesta que no sé si tiene que ver con Luis XV, pero no puedo más con esta tensión».

Probaba suerte con «Luynes», pero resultaba ser una respuesta incorrecta, quedándose a las puertas de llevarse el bote. «No me lo puedo creer», se le oía decir. Por suerte, se quedaba con la silla naranja mientras que Orestes tendrá que jugarse su continuidad en el programa.