Lo ocurrido con Martiño Rivas tras las cámaras en su accidentada entrevista con Sonsoles Ónega

Martiño Rivas acudió a ‘Y ahora, Sonsoles’ para promocionar su nueva serie en Atresplayer, ‘Nacho’, sobre la vida de Nacho Vidal. Sin embargo, su entrada fue algo accidentada

El actor Martiño Rivas acudió este lunes, 20 de marzo, a ‘Y ahora, Sonsoles’, el programa presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3. Lo hizo para hablar de ‘Nacho’, la serie que protagoniza en Atresplayer sobre la vida de Nacho Vidal. La presentadora invitó a su invitado a entrar al plató. Sin embargo, se percató de que algo extraño pasaba detrás de las cámaras.

Sonsoles esperaba la entrada del actor gallego, pero éste no hacía acto de presencia. Entonces, gracias a un micro abierto, se escuchaba decir a Martiño Rivas: «¿Salgo ya? ¿No?». Y de pronto, un grito sacudía todo el plató: «Entra». El intérprete, finalmente, entraba por la puerta, pero un tanto confundido.

«Madre mía», se escuchaba decir a la presentadora nada más verle entrar. «Ha sido una entrada un poco anticlimática, ¿no?», era lo único que se limitaba a decir el gallego, quien saltó a la fama con su papel de Marcos en la serie ‘El Internado’. «Sí, ha sido un poquito fría», admitía la conductora del programa, antes de añadir: «De hecho, el que ha gritado ha sido Juanfra, que es este señor que silva, grita…».

Sonsoles Ónega y Martiño Rivas en ‘Y ahora, Sonsoles’

Sonsoles Ónega reprende al actor por su actitud durante la entrevista

Martiño Rivas se preguntaba quién había sido «el que me ha arrojado al plató». «¿Quién ha sido? Madre del amor hermoso, con la ilusión que teníamos de recibirte en este plató. Yo me he quedado también fría…», comentaba Sonsoles Ónega, para poner fin al incidente y dar comienzo a la entrevista.

No obstante, la entrevista tampoco estuvo exenta de tensión. «Gracias por estar con nosotros esta tarde. Vaya exitazo los tres primeros episodios que ya podemos ver», aseguraba la presentadora. Si bien el actor respondía de forma fría con un escueto: «Están bien». «Están muy bien», le rectificó la periodista, invitándole a que dijera algo más. Pero, al ver las pocas ganas de hablar de su invitado, acabó por espetar: «Oye, si vas a hacer de gallego que no habla, dímelo ya. Porque entonces me voy y cojo más folios que tengo un montón de preguntas».