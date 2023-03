Sonsoles Ónega se moja sin medias tintas sobre la moción de censura de Vox con Tamames

Sonsoles Ónega no ha podido ser más clara en su sentencia a la moción de censura de Vox en ‘Y ahora Sonsoles’.

‘Y Ahora Sonsoles‘, el programa que conduce Sonsoles Ónega todas las tardes en Antena 3 se ha hecho eco este lunes de la detención a un hombre tras atropellar intencionadamente a sus ex suegros en Berja (Almería). Para denunciar lo sucedido, el programa conectaba con José Gabriel y Soledad, los primos de Noelia, una de las víctimas.

Ambos no dudaban en denunciar los hechos y en manifestar su malestar porque este suceso se podría haber evitado pues este hombre ya tenía antecedentes. «Hace un mes ya se denunció porque intentó atropellar a Manuel y se puso una denuncia. ¿A dónde ha ido esa denuncia? No lo sabemos. Tiene varias denuncias y se podía haber evitado. Ahora queremos conseguir que le caiga la pena máxima o que muera en prisión porque lo va a volver a hacer», expresaba José Gabriel ante la atenta mirada de Sonsoles Ónega.

Lejos de quedarse ahí, José Gabriel seguía quejándose de la situación judicial de nuestro país. «Que pasa, que aquí la gente honrada tiene que vivir con miedo y los delincuentes viven a cuerpo rey. ¡Que cambien la ley! Q»ué hagan algo. Esto se podía haber evitado porque es reincidente, no hay penas. Las penas son ridículas», decía indignado el invitado de Sonsoles Ónega que le daba la razón.

«Es que a mi se me cruzan los cables y me cuesta 600 euros darle una paliza a alguien. Claro que se la doy, así estamos como estamos», soltaba José Gabriel. Al escucharle, Sonsoles Ónega le paraba para pedirle que tuviera cuidado con sus palabras al hacer apología de la violencia. «Compartimos tu indignación porque tienes más razón que un santo pero el ojo por ojo no», le corregía ella. «Perdóname si me he expresado mal, me refiero que el precio del delito es muy barato», defendía él.

Sonsoles Ónega se moja sobre la moción de censura de Vox con Tamames

Tras ello, José Gabriel no dudaba en lanzar un dardo hacia los políticos. «Que los que ahí arriba que lo cambien, que para eso están que parece que están de tertulia», soltaba el invitado. Y era entonces cuando Sonsoles Ónega no se cortaba al sentenciar que los políticos están a otras cosas. «No, no están de tertulia están de moción de censura», le matizaba Sonsoles aludiendo así de forma irónica a la moción de censura de Vox con Tamames que se celebra este martes y miércoles. «No te creas tú, que nos hacen perder el tiempo y el dinero«, apostillaba la presentadora.

Después José Gabriel hacía referencia a diferentes políticos. «Por eso, sea Pedro Sánchez, Irene Montero o Santiago Abascal que lo cambien», solicitaba indignado el invitado de ‘Y ahora Sonsoles’. Finalmente, Sonsoles Ónega no tenía reparos en decir que a ella le daba igual quién gobierne. «No, si a mi me da igual, no vas a encontrar a nadie que le de más igual quién está ahí«, concluía la presentadora.