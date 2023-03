Lluvia de críticas a ‘Sálvame’ por lo que han hecho ante la muerte de Laura Valenzuela: «Aberrante»

José Manuel Parada entraba por teléfono en ‘Sálvame’ por la muerte de Laura Valenzuela pero todo saltaba por los aires.

‘Sálvame‘ se encontraba en directo hablando de la última hora sobre la detención de Rafael Amargo cuando se hacía eco de la noticia sobre la muerte de Laura Valenzuela a los 92 años de edad. Rápidamente, el programa recibía la llamada de José Manuel Parada, quien tenía mucho cariño a la presentadora pues coincidió con ella en la Cope.

Tras saludarle diciéndole «buenas tardes», José Manuel Parada corregía a Terelu asegurando que eran «malas tardes». «Yo la adoraba a ella y a José Luis Dibildos. De pequeño veía Galas de sábado y quería ser Joaquín Prat y Laura Valenzuela. Y cuando llegué a Madrid tuve la suerte de que estábamos trabajando en la Cope hicimos Ganas del sábado con Joaquín Prat y Laura Valenzuela», confesaba el presentador.

«Era una mujer encantadora, sabíamos que la noticia se iba a producir de un momento a otro», proseguía diciendo José Manuel Parada recordando como Laura Valenzuela además fue la presentadora de Eurovisión en España y destacaba sus trabajos tanto en televisión como en el cine. «Laura lo hacía todo bien», insistía el que fuera presentador de ‘Cine de barrio’ en ‘Sálvame’.

En plena llamada, Terelu Campos aprovechaba para preguntarle a José Manuel Parada por Chelo García-Cortés, que se encuentra muy nerviosa pues el miércoles la vuelven a operar. «José el miércoles operan a Chelo», le comentaba la presentadora de ‘Sálvame’ a lo que él aseguraba que «yo de Chelo no quiero hablar». «Mientras no rectifique las mentiras ofensivas que ha dicho de mí no la puedo perdonar», aseveraba el presentador.

Una respuesta que Terelu Campos no se esperaba. En ese momento, era María Patiño la que entraba a opinar sobre las palabras de José Manuel Parada. «¿A pesar de las circunstancias y de todo lo que habéis pasado juntos?», le insistía María Patiño. «A mi me da pena porque ella se va a someter a una operación», añadía la presentadora.

En ese momento, se escuchaba decir a Chelo que «la noticia hoy es la muerte de Laura Valenzuela». Y José Manuel Parada no dudaba en lanzarle un zasca a María Patiño. «María hace cuatro meses te escribí para hablar contigo y tu preferiste que la verdad no te destrozase una noticia, todavía estoy esperando que me llames», le recriminaba. «No quisiste saber lo que pasaba y no creo que tengas interés ahora. Yo te tenía por una periodista amante de la verdad pero me has demostrado que la verdad te importa poco», sentenciaba él.

Tras enzarzarse con María Patiño, José Manuel Parada lanzaba un reproche a ‘Sálvame’ por lo que estaban haciendo. «No estropeemos un recuerdo de Laura Valenzuela mezclándolo con todo esto», soltaba el que fuera presentador de ‘Cine de barrio. «Mi único objetivo al preguntarte por Chelo es porque la intervienen y estamos todos preocupados, no sabía nada de esto, ni había ninguna intencionalidad», justificaba Terelu Campos.

Críticas al programa

Las redes se han llenado de críticas a ‘Sálvame’ por enturbiar el homenaje a Laura Valenzuela con las polémicas entre José Manuel Parada y Chelo García-Cortés.

Anuncian el fallecimiento de Laura Valenzuela, y Terelu aprovecha para enseñar una foto con un predictor y meten cizaña entre Chelo y Parada .. #yoveosalvame pic.twitter.com/owJPCaIBmC — Onac🐻 (@Mr_Onac82) March 17, 2023

Que show tan aberrante han montado entre Patiño y Parada, en connivencia con el siniestro Valldeperas, que por una décima de share haría lo que sea.

Conviertiendo la noticia/homenaje de la muerte de Laura Valenzuela en mierda. Como todo lo que hacen.#YoMeRebelo17M #yoveosalvame — Jero (@Jero20033756) March 17, 2023

Vaya torpeza el comentario de Terelu…. q ahora se ha abierto otro cajoncito de mierda con Chelo y Parada… y Patiño recibiendo también lecciones de periodismo… es q se lian solas! #yoveosalvame pic.twitter.com/LqprcRZqXM — Vero – Triple M🤍 (@NewsVero) March 17, 2023

#yoveosálvame

Ni dando una noticia triste como el fallecimiento de

Laura Valenzuela..respetan …..ni eso … Con un esperpento show entre Chelo y parada con Patiño de por medio — Z🇺🇦🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 ♀️♀️♀️🌊🌊🌊 🌈 ✊✊✊ (@LolitaZulay2) March 17, 2023

#yoveosalvame @salvameoficial #LauraValenzuela me parece súper rastrero, súper rastrero preguntar a Parada sus malos rollos con Chelo en estos momentos. Mira, de verdad… — @betiblasblabla (@betiblasblabla) March 17, 2023

Menuda vergüenza ajena que ensucien el momento del fallecimiento de Laura con las mierdas entre Parada, Chelo y María #yoveosalvame — Frida Mierder (@fridamierder) March 17, 2023