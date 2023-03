La severa penalización por la que Sergio Garrido no puede abandonar ‘Supervivientes 2023’

Sergio Garrido se ha convertido en el último concursante de ‘Supervivientes 2023′ en resultar expulsado. El paparazzi no ha conseguido hacer frente a Gema Aldón y Katerina Safarova en el televoto por lo que ha tenido que acudir a la Playa de los Olvidados. Allí se ha podido encontrar con antiguos compañeros como Jaime Nava o Artúr Dainese con los que se disputará la expulsión definitiva.

Antes de que Sergio Garrido conociese a sus compañeros de playa, el citado concursante ha podido compartir sus sensaciones con Jorge Javier. Nada más llegar, el recién expulsado no ha ocultado su malestar por su continuidad en el programa. «La verdad es que yo más o menos me lo olía por los contrincantes que tenía», ha asegurado visiblemente agotado.

En la misma línea, Sergio Garrido ha comentado: «Estoy un poquito jorobado con el oído y no he podido dar el cien por cien. Jorge, si te digo la verdad, el concurso se me ha hecho grande y me quiero ir para Madrid. Se lo digo a Silvia y a mi gente, no quiero quedarme aquí. Si hay que votar, que voten para irme o lo que sea«.

Un mensaje que, de no haber quedado claro, Sergio Garrido se ha encargado de repetir: «Yo estoy ahora mismo entre el mareo, tres semanas muy duras… ya se me ve en la cara. Yo la expulsión la llevo bien porque se me está haciendo cuesta arriba. Me pide Silvia, mis niños estar con ellos y volver a pinchar. Ir a Ibiza a trabajar a tope, ir a ‘Fiesta’, mi programa».

Precisamente debido al pronunciamiento de Sergio Garrido, Jorge Javier ha tenido que intervenir para apuntar: «Permíteme que te diga que pedir la expulsión está penalizado y abandonar también«. «Yo no lo sabía», ha reaccionado el citado concursante. Poco después, Jorge Javier volvía a insistir diciendo: «Sergio, te va a caer una penalización más grande que la catedral de Burgos«. «Esto ya me supera. Es crítico, crítico al máximo nivel», ha terminado diciendo el paparazzi.

Jorge Javier Vázquez habla con Sergio Garrido en la última gala de SV 2023

De efectuarse su abandono, éste no sería el primero que afrontaría la organización de ‘Supervivientes 2023’. Hace ya unas semanas el reality tuvo que hacer frente a la marcha voluntaria de Patricia Donoso. La abogada estuvo varios días amenazando con abandonar hasta que en ‘La Palapa’ confirmó su marcha. Una salida que, a tenor de las palabras pronunciadas por Jorge Javier Vázquez, le han acarreado consecuencias en forma de sanción, con un veto impuesto por la cadena.