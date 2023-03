La reacción de Ibai Llanos que nadie esperaba al «plagio» a ‘Sálvame’ con la Kings League

Después de que ‘Socialité’ comparara la Kings League de Piqué con ‘Sálvame’, Ibai Llanos ha reaccionado de forma sorpresiva.

‘Socialité‘ destapaba el pasado fin de semana el posible «plagio» de Ibai Llanos y Gerard Piqué a ‘Sálvame’ con su formato de la Kings League. «Tenemos pruebas suficientes como para demostrar que Gerard Piqué ha creado su show sobre la Kings League inspirándose fuertemente en un programa de televisión«, aseveraban desde el programa que presentan María Patiño y Nuria Marín los sábados y domingos en Telecinco.

Y para demostrarlo, el programa producido por La fábrica de la tele hizo una extensa comparación entre lo que se ve cada tarde en ‘Sálvame’ desde hace 14 años y lo que se hace en la Kings League. «La estética es la misma, todos se sientan en sofás y comen como si estuvieran en su casa«, aseguran desde ‘Socialité’ en el vídeo mostrando como en ambos formatos los colaboradores comen en directo.

Asimismo, tanto Gerard Piqué como Ibai Llanos como el resto de sus colaboradores como Iker Casillas no dudan en disfrazarse y bailar como hacen en ‘Sálvame’. Otra de las similitudes es la forma de cebar contenidos poniendo cuentas atrás, entre otras estrategias.

🤔 ¿Se ha inspirado @3gerardpique en ‘Sálvame’ para crear su show de la Kings League?



📺 @salvameoficial forma parte de la cultura popular.



🔝Sálvame es escuela de la tele y el motor más potente de la narrativa audiovisual de nuestro país. #yoveosalvamehttps://t.co/igtWxY8VuY pic.twitter.com/na6dct1bwJ — LA FÁBRICA DE LA TELE (@fabricatele) March 7, 2023

Lo que quizás no se esperaban en ‘Socialité’ es que su vídeo comparando la Kings League con ‘Sálvame’ se iba a viralizar y que el propio Ibai Llanos y el resto de colaboradores iban a hacerse eco. Así, el streamer no tardaba en reaccionar ante el vídeo emitido en el programa de María Patiño. «Este es el vídeo más real y acertado que he visto en mi vida», comentaba Ibai Llanos en su cuenta de Twitter. Por su parte, DjMaRiiO, otro de los colaboradores de la Kings League bromeaba al decir que «me pido Belén Esteban».

Este es el vídeo más real y acertado que he visto en mi vida. — Ibai (@IbaiLlanos) March 6, 2023

Me pido Belén Esteban — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) March 6, 2023

La propuesta de ‘Sálvame’ a Ibai y Piqué

Este martes, ‘Sálvame’ se hacía eco del vídeo de ‘Socialité’ y aprovechaba para lanzar una propuesta formal a Ibai Llanos. «Invitamos a los compañeros de la Kings League a hacer un programa conjunto. Queremos realizar un hermanamiento de los dos formatos», decía la voz en off al acabar el vídeo.

«Hacemos una propuesta formal para que los presidentes y algunos de los integrantes de la Kings League hagan su programa desde aquí en ‘Sálvame'», añadía el redactor del programa de Telecinco. ¿Aceptarán Ibai Llanos y los componentes de la Kings League la invitación?