La pavorosa historia personal de Jeremy que deja a todos helados en ‘MasterChef 11’

Este lunes, 27 de marzo, TVE ha estrenado una nueva edición de ‘MasterChef‘. Y, como viene siendo habitual en las primeras entregas, conocimos un poco más a los participantes. De entre todos los aspirantes de ‘MasterChef 11’, 31, hubo uno cuya historia personal impactó especialmente, la de Jeremy, con una madre prostituta y drogadicta.

Mientras emplataba su propuesta para ganarse el delantal, el joven granadino, de 20 años, impactó tanto a los miembros del jurado como a la audiencia al contar su dramática historia. Fue Pepe Rodríguez el que le pidió que compartiese el por qué su madre no ejerció como tal. Y así lo hizo.

«Yo estuve con mi madre solo hasta los siete años. ¿Cuál fue el problema? Que, a la vez que ejercía de madre, también ejercía la politoxicomanía», comenzó explicando Jeremy en ‘MasterChef 11’. «Ella, de hecho, sigue casada con la persona que a mí me maltrató. Yo en mi casa he vivido barbaridades, pero barbaridades», ha revelado el joven. Un comentario que impresionó a los tres chefs, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

«Con 20 años he conocido a mi primera madre», reconoce Jeremy

No obstante, quiso darle positividad al drama, poniendo en valor a su nueva familia, la de su pareja actual: «He aprendido que la familia nos la hacemos, y mi suegra es mi primera madre. Con 20 años he conocido a mi primera madre. Prefiero centrarme en mi familia nueva: en mi novio, que llevo dos años con él, y en mis suegros, que los quiero muchísimo. Me han apoyado en todo desde el primer día, y este plato va por ellos». Además, contó que «cuando entré en el centro de menores, me centré en el baile».

Para darle un toque de humor al drama que acababa de contar, Jeremy tiró, acto seguido, los trastos a Jordi Cruz: «Mi plato está bueno pero seguro que no tanto como tú. Estás picueto». El plato de Jeremy gustó tanto a los miembros del jurado, que se convirtió en uno de los primeros aspirantes de la 11 edición de ‘MasterChef’.

«No era fácil valorarte con una historia vital tan complicada. Lejos de hundirte has logrado resurgir, pero si encima haces un cocinado bien rico… Más allá de esa historia, que te hace grande, te digo que mereces entrar a ‘MasterChef'», le ha dicho Jordi Cruz. Por su parte, Pepe Rodríguez ha añadido: «Queremos que sigas siendo feliz y lo seas un poco moñas con nosotros».

La historia de Jeremy conmociona a la audiencia de ‘MasterChef 11’

Al igual que los jueces, los espectadores también quedaron impactados con la historia de Jeremy, y así lo pusieron de manifiesto a través de Twitter.

Hoy, algunos (aquellos que dicen que una familia es sólo padre-madre-hijo) deberían ver @MasterChef_es y escuchar la historia de Jeremy. A ver si se dan cuenta que padre o madre es aquella persona que te acoge y te da amor, cariño y te educa. #Masterchef pic.twitter.com/QmQ5tLnLoc — Marc Mata (@marcmata13) March 27, 2023

Dudo que exista palabra para definir la historia de Jeremy.



Qué duro.#MasterChef pic.twitter.com/okL3A3vW2x — Jorge Jiménez (@jorgejmnzcuevas) March 27, 2023

Me ha emocionado la historia personal de Jeremy #MasterChef — Jor (@Jorgeoneer) March 27, 2023

La sangre no significa nada. Sé feliz con la gente que te merece, Jeremy #MasterChef pic.twitter.com/BaN6XGyI7P — Beatriz Prieto Iglesias (@19Bea91) March 27, 2023

La historia que acaba de contar el tal Jeremy es digna de una película de terror 😬 #MasterChef — Á n g e l ⚡ (@AngeeeelRM) March 27, 2023

No me esperaba lo de Jeremy 🙄🙄#MasterChef — JsemariNA🐬🎤🎭 (@Jsmria96) March 27, 2023

Qué pena Jeremy, ha sufrido muchísimo 💔🥵 #MasterChef — 𝖘𝖗𝖙𝖔𝖕𝖔𝖌𝖌𝖎𝖔 👠✈️ (@srtopoggio) March 27, 2023

La verdad que Jeremy de #MasterChef es para comérselo — Fernando Ortiz (@fernandortiz98) March 27, 2023

Me he quedando en shock con la historia de Jeremy. Solo puedo admirarlo y sobre todo darle mil gracias a Oriol, personas como él dan sentido a a este mundo. #MasterChef — Adrià (@_Adry___) March 27, 2023