La dura revelación de Máximo Huerta que desgarra a miles de personas en TikTok

El desgarrador vídeo de Máximo Huerta con María Casado lleva ya más de 500.000 reproducciones y miles y miles de me gusta en TikTok.

Máximo Huerta fue uno de los últimos invitados en ‘Las tres puertas‘, el programa que presenta María Casado en La 2 de TVE. Allí, el periodista y escritor se sinceró sobre su nueva vida en Buñol (Valencia), el pueblecito donde creció y donde ha abierto ‘La Librería de Doña Leo’, un rinconcito literario.

Hace un tiempo el que fuera ministro de Cultura con Pedro Sánchez decidió dejar Madrid e instalarse en el pueblo para volcarse en los cuidados de su madre. Allí ha encontrado la paz alejado del estrés y el ruido de Madrid. El periodista conmovió a María Casado al explicar cómo es su nueva vida con su madre enferma de demencia: «Me tiene a mí, aunque a veces no sepa que soy yo. A veces no le puedo calmar el dolor. No hay opción cuando la cabeza ya se ha ido».

«Me salí del programa que presentaba en La 1 por la pandemia pero regresé a mi casa, nunca dejaré de agradecer ese gesto», reconoció Máximo Huerta, visiblemente emocionado. Especialmente dolorosas fueron las últimas Campanadas: «Cuando comenzó el 2023 mi madre me dijo ‘qué pena que mi hijo no esté aquí’. Se fue a la cocina y me llamó. Yo estaba en el salón, le cogí el teléfono y le conté que estaba en una fiesta. Es mejor mentir. Cuando volvió me dijo ‘Rafa, porque para ella soy su hermano, está en una fiesta pero está bien’… He sido su cuidador siempre».

El vídeo en cuestión se ha compartido a través de la cuenta oficial de La 2 en TikTok y no para de viralizarse, superando el medio millón de visualizaciones, más de 24.000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios.

«Tengo la ayuda de mi pareja y voy a la psicóloga», reconoció el periodista

«Tengo la ayuda de mi pareja, voy a la psicóloga, tengo buenas amigas y buenos colegas que me rodean y me sacan para respirar, pero te sientes mal. Como cuidador piensas que se va a ir ese rato que tú no estás», ha dicho, compungido. En estos momentos, Máximo no se imagina la vida si no es cerca de su madre y en su pueblo: «En Madrid hay mucho ruido, y ahora me molesta. La vida la he gastado, el pueblo me da paz y estoy mejor».

Máximo Huerta y María Casado en ‘Las tres puertas’

El periodista dio la enhorabuena a María Casado por su embarazo. Momento que la presentadora aprovechó para preguntarle si nunca se había planteado ser padre. «Me parece una responsabilidad porque ahora es un bebé pero luego será un adolescente y luego irá a la universidad y me parece una responsabilidad enorme ser padre… Lo de educar no me pone y eso que yo quería ser maestro. Tuve un profesor, don Melchor, que me marcó mucho», le explicó Máximo Huerta.

«Yo sé que hubiera sido un buen padre, pero ya sería un padre muy viejo», ha añadido el invitado. Aunque la presentadora le ha recordado que «yo tendrá a Daniela con 45 y es una maravilla». «Pues me da un poco de envidia, mira qué sonrisa», ha sentenciado el escritor.