Máximo Huerta reaparece así en ‘TardeAR’ y recibe una oferta de trabajo de Ana Rosa

Han pasado casi diez años desde que Máximo Huerta decidió dejar ‘El programa de Ana Rosa’ tras diez años como copresentador del programa matinal de Telecinco en el que hizo tándem con Ana Rosa Quintana y otros compañeros como Óscar Martínez y Joaquín Prat.

Y este jueves, Máximo Huerta y Ana Rosa Quintana han vuelto a coincidir en ‘TardeAR‘. El presentador volvía por un día a Telecinco para ser entrevistado por la que fue su ‘jefa’ y sus colaboradores con motivo de la publicación de su última novela, «París despertaba tarde».

«Oye qué buena pareja hacíamos y que buen trío hacíamos con Joaquín. Y yo que dos tiarrones tenía al lado», recordaba Ana Rosa Quintana al recibirle en el plató y darse un fuerte abrazo. «Absolutamente», reconocía Máximo Huerta. «Siempre estoy rodeada de hombres y mujeres maravillosos», apostillaba después la presentadora.

«¿Qué es de tu vida? ¿Cómo va tu librería?», le preguntaba después Ana Rosa a su ex compañero. «Pues te veo. Y la librería bien. Estoy bien. Estoy muy a gusto, se me nota en la cara», aseveraba él. «¿Estás enamorado?», le soltaba entonces Quintana. «A saco», respondía Huerta que poco después dejaba entrever que se había enamorado de nuevo en París tras romper con su ex hace unos meses.

Después, Ana Rosa no dudaba en preguntarle a Máximo Huerta por qué decidió apartarse de la televisión y marcharse a Buñol. «Me voy porque mi madre tiene un cáncer y una rotura de cadera. Me voy por unas circunstancias difíciles pero al día siguiente de estar allí siento que estoy bien. Es como estar en mi lugar en el mundo. Sé que he hecho lo correcto», explicaba Huerta.

La propuesta de Ana Rosa a Máximo Huerta

Tras ello, Máximo Huerta y Ana Rosa recordaban imágenes del pasado. «Qué buenos momentos, que buen recuerdo y cuánta risa», reconocía Huerta. «Es que once años da para reírte, para hacer el ridículo, para ponerte serio, para hacer una fiesta, para caerte y hacer playback», proseguía diciendo el presentador y escritor.

Era entonces cuando Beatriz Archidona le preguntaba si no echa de menos la televisión nacional y si no volvería. «¿Al venir aquí no te ha pisado el gusanillo de volver? ¿No te tienta?», le preguntaba la copresentadora de ‘TardeAR’. «No sé si hubiera algo chulo sí», contestaba entonces él. «¿Y qué te apetecería hacer?», le repreguntaba Mario Vaquerizo. «No sé me pillas. Voy a hacer una lista y a la salida se lo dejo a Xelo (Montesinos) o a los directivos nuevos», aseveraba.

Lo que quizás no se esperaba Máximo Huerta era la propuesta que le iba a lanzar Ana Rosa antes de despedirle. «Oye tú tienes tu silla aquí siempre que quieras», le soltaba la presentadora. «Solo tienes que hacer una parada camino de París, dices oye que voy y aquí está tu silla», añadía Quintana.