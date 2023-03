María Casado remueve en TVE con el motivo por el que quedó apartada: «Me preocupé»

María Casado ha entrevistado en ‘Las tres puertas’ a la cantante Nina. En un momento dado, se ha sincerado sobre un contratiempo de salud que la alejó de la pequeña pantalla

Este miércoles, 1 de marzo, la cantante catalana Nina Agustí ha abierto la primera de ‘Las tres puertas’, el programa que presenta María Casado en La 2 de TVE. La que fuera directora de la Academia en la primera edición de ‘Operación Triunfo’, ha hecho un repaso a su dilatada carrera televisiva, que comenzó con Chicho Ibáñez Serrador, siendo azafata del ‘Un, dos, tres’.

La presentadora ha recordado la importancia que siempre da la cantante a la voz, su principal herramienta de trabajo, tanto en el cuidado como en el estudio de la misma. A raíz de esto, María Casado ha revelado por primera vez, lo que le ocurrió mientras trabajaba en un programa de televisión, aunque no ha dado el nombre del mismo. «Tú te cuidas mucho la voz. A mí me pasó una vez que me quedé sin voz trabajando. Me tiré como un mes y medio sin poder hacer pantalla y me preocupé. Tú habrás tenido episodios así», ha querido saber la comunicadora, antes de proceder a explicar lo que le sucedió en aquel momento.

«El médico me dijo que tenía hematomas en las cuerdas vocales», explica la presentadora

María Casado y Nina en ‘Las tres puertas’

«Mirándome con un buen médico, este me dijo que tenía hematomas en las cuerdas vocales. Yo decía: ‘Qué barbaridad’. Imagínate cómo debí forzar yo la voz en aquella época», comentó María Casado. Tras lo cual, Nina la ha dado la razón: «Mira, lo que hacéis vosotros hablando, los comunicadores, es mucho más exigente que lo que hacemos nosotros cantando. Yo hago una función que dura dos horas y diez minutos. Lo hago con la voz debidamente amplificada, con una buena escucha. Sí que es verdad que algunas condiciones medioambientales no me ayudan. En el teatro paso mucho frío, voy en manga corta, pero mis condiciones de trabajo son un poco mejores que las vuestras».

Y es que, tal y como ha reconocido Nina, los presentadores de televisión utilizan la voz «muchas más horas» que los cantantes. «A lo mejor, si te sucedió eso, fue por un resfriado mal curado o un episodio de laringitis. Seguir hablando cuando pasa eso es malísimo», aseguró la invitada. «Yo no sabía qué sucedía», se excusó María Casado.

El interés de la cantante por este tema es lo que la llevó a formarse como logopeda: «Hace veinte años me dio por estudiarla. De hecho, ahora soy logopeda y ejerzo. Me gusta saber cómo hago lo que hago. Además, en estos últimos veinte años, he disfrutado mucho ayudando a los demás con sus voces. No necesariamente a gente con lesiones vocales», ha sentenciado la invitada.