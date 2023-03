La directísima pulla de Torito a Telecinco en ‘Pasapalabra’: no lo nombra pero ni falta le hace

Quique Jiménez, ‘Torito’, ha reaparecido en televisión tras su adiós a Telecinco. Lo ha hecho en ‘Pasapalabra’, donde no ha desaprovechado la ocasión de lanzarle un dardo a su ex cadena

Este jueves, 9 de marzo, Quique Jiménez, más conocido como Torito, ha sido uno de los invitados de ‘Pasapalabra’, el concurso presentado por Roberto Leal que triunfa cada tarde en Antena 3. Durante años, el mallorquín ha sido uno de los rostros más emblemáticos y carismáticos de Mediaset. Sin embargo, hace tiempo que se desvinculó del grupo.

Fue en junio de 2022 cuando Torito abandonaba voluntariamente ‘Viva la Vida’ para empezar a buscar proyectos en otras cadenas. El comunicador llevaba desde el 2017 colaborando como reportero en el programa presentado por Emma García. De 2013 a 2017 también fue colaborador de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’, con María Teresa Campos.

Fue él mismo el que anunció en sus redes sociales la decisión que había tomado: «He decidido bajarme del velero antes de que llegue a puerto ya que el viento que soplaba por parte del patrón en ocasiones no era a favor». Fue la última baja del programa vespertino de los fines de semana en Telecinco antes de su cierre definitivo para dar paso a ‘Fiesta’.

La gran bienvenida de Roberto Leal: «Me hace muchísima ilusión»

Roberto Leal le dio una gran bienvenida: «Me hace muchísima ilusión presentar a esta persona, que viene porque somos amigos fuera del programa», comentó el presentador, muy feliz de tenerle por primera vez en el concurso de Antena 3.

Torito no desaprovechó la ocasión para lanzar un claro recado a Telecinco. «Me siento como Norma Duval. ¿Sabes que he besado el suelo de Antena 3 cuando he llegado? Desde el 2010 no venía, ya tocaba», recordaba entre risas. Y es que Quique fue reportero del programa de Antena 3 ‘Tal cual lo contamos’, que se emitió entre 2008 y 2019 con Cristina Lasvignes, Víctor Sandoval e Isabel Rábago.

Su última aparición en televisión fue hace unos meses en el programa de Xavier Sardà, ‘La gran confusión’, de La 1 de TVE, donde acudió como colaborador. Aunque la mayoría de su carrera profesional se ha desarrollado en Mediaset.