La escena entre Roberto Leal y Paola Dominguín en pleno ‘Pasapalabra’ que nadie esperaba

Paola Dominguín, una de las invitadas de ‘Pasapalabra’, ha protagonizado un desternillante momento con Roberto Leal

Roberto Leal y Paola Dominguín han protagonizado un episodio muy singular y divertido durante la nueva emisión de ‘Pasapalabra‘. Aparte de la tensión que generan cada día Orestes y Rafa Castaño en su duelo diario, también tienen cabida momentos distendidos e incluso cómicos.

Y ha sido el caso este miércoles con el presentador de Antena 3 y la actriz y empresaria. Ha ocurrido precisamente durante la tradicional prueba musical. Uno de los retos previos al insigne Rosco que tiene como objetivo acumular la mayor cantidad de segundos posible.

En ese instante, se estaban disputando la victoria Cósima, la hija de la popular diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, y Paola, que como saben es la hermana del cantante Miguel Bosé y de Lucía Dominguín, la menos conocida en el clan.

Ninguna de las dos ha estado muy hábil en las primeras pistas para adivinar la canción de turno. Pero, finalmente, a la cuarta ha ido la vencida y, cuando Roberto Leal ha desvelado que se trataba de un baile de origen dominicano, es decir, la bachata, a Paola se le ha encendido la bombilla y ha dado por fin con el título ‘La Bachata’ de Manuel Turizo. Una de las grandes revelaciones en los últimos meses.

«¿Tú has bailado la bachata alguna vez?», le ha preguntado el comunicador andaluz. «No, pero si quieres la bailo ahora mismo contigo», ha respondido Paola Dominguín. «Claro, es que me has puesto los dientes largos», ha añadido Leal antes de arrancarse a bailar con ella en mitad del plató y ante la sorpresa de los presentes.