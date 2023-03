Luis Larrodera recordó su etapa como presentador del ‘Un, dos, tres’ en TVE y cómo fue trabajar con Chicho Ibáñez Serrador.

Si hay un genio de la historia de la televisión ese es Chicho Ibáñez Serrador. El hispano uruguayo fue uno de los directores de cine y de televisión que más escuela crearon en nuestro país. El pasado miércoles, Luis Larrodera visitaba el late night de Aragón TV, ‘A escampar la boira’ y recordaba cuándo trabajó con él en la última etapa del ‘Un, dos, tres’.

Y es que sin duda fue Chicho Ibáñez Serrador el que lanzó a la fama a Luis Larrodera. El zaragozano fue el elegido para ponerse al frente de la vuelta del mítico concurso a La 1 de TVE en el año 2003. Por entonces, el presentador se hacía llamar Luis Roderas por orden del propio Chicho.

Pero esa no fue la única condición que le puso Chicho para que fuera el presentador de ‘Un, dos, tres… a leer esta vez’. Todo vino a raíz de hablar con Jorge Pueyo sobre anécdotas que le habían pasado cuando alguien le reconocía por la calle. «Yo cuando hice el Un, dos, tres tenía 30 años», empezaba a contar Luis Larrodera.

«Pero Chicho me envejeció el aspecto porque lo que quería es que el presentador diera la apariencia de alguien más mayor. Y entonces yo veo fotos de entonces y me dicen estás mas joven, y no lo que pasa es que voy alcanzando la edad que aparentaba entonces», relataba Luis Larrodera. «El extraño caso de Luis Larrodera», bromeaba el presentador del programa de Aragón TV. «Exacto, como Benjamin Button pero made in Zaragoza», apostillaba Larrodera.

Tras ello, Luis Larrodera contaba lo que le pasó un día estando en el Corte Inglés. «Estaba yo comprando y veo a una mujer que hace así, yo iba moviéndome por los pasillos y la mujer me iba mirando. Y de repente hay un momento que estoy en la zona de congelados y me mira y me dice ‘¿es usted o es su hijo?’. Y de repente suelta a la gente ‘es que es mucho más joven'», rememoraba el presentador.

El vídeo subido por la cuenta oficial de ‘A escampar la boira’ en Tik-Tok no deja de viralizarse y ya acumula casi 9.000 me gusta sobre la anécdota de Luis Larrodera sobre su verdadera edad. «De los mejores vídeos que he visto en mi vida», ha escrito una usuaria de la red social.