Julia Otero ha contado con Rocío Carrasco en ‘Días de Tele’ y ha rescatado una entrevista a su madre en la que ya se mostraba preocupada por Antonio David.

Este 8 de marzo, Rocío Carrasco ha sido una de las invitadas estelares de ‘Días de Tele‘, el programa que conduce Julia Otero en La 1 y que ha organizado una entrega especial para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Rocío se ha convertido en una de las voces más mediáticas contra la violencia de género y el machismo a raíz de su serie documental en Telecinco.

Precisamente sobre el precio de esa docuserie se ha pronunciado en esta visita a TVE. La hija de Rocío Jurado ha dejado claro que no le ha pasado factura haber expuesto su testimonio ante tantos millones de espectadores y ha reconocido que «lo que me ha aportado ha sido beneficioso en cuanto a mi persona». «Me ha servido de terapia, de sanación y de curación», ha reseñado.

Al mismo tiempo también ha revelado por qué decidió dar el paso y romper su silencio después de dos décadas de autocensura. Un punto de partida que se enmarca en el intento autolítico del 5 de agosto de 2019 que ya narró en el primer episodio. «Cuando yo me desperté el 5 de agosto en la cama del hospital, abro el ojo y veo lo que casi hago, con mi marido llorando, tomo conciencia de que yo no era eso. Me dije ‘tú no eres cobarde y esto se tiene que saber'», ha confesado.

A continuación, Julia Otero ha rescatado un fragmento de la entrevista que realizó en 1995 a ella y a su madre Rocio Jurado en el programa ‘Un paseo por el tiempo’ de TVE. Una entrevista en la que la popular artista ya manifestó su preocupación por la incipiente relación con Antonio David Flores y cuyo recuerdo ha sido un tanto incómodo para Carrasco a juzgar por su rostro visiblemente serio.

«¿Y lo del novio es verdad, Rocío? Se ha presentado oficialmente», introducía Otero en aquel formato. «Sí, lo del novio es verdad», confesaba ella cuando solo era una joven que no había llegado a la veintena. «¿Y mamá Rocío se pone pesada con el novio?», se interesaba la comunicadora. Era ahí cuando Jurado ya expresaba cierta inquietud: «Es muy pronto para que Rocío tenga novio formal y está en plenos estudios y cualquier madre también lo diría, que es muy pronto. Pero claro, quién se pone por medio con el amor. Si el amor arrolla todo lo que encuentra a su paso».

No obstante, en ese corte de la entrevista la cantante tenía una opinión bien distinta de Antonio David: «Lo único que hago es darle consejos a mi hija y el chico es un chico que me parece bastante simpático, bastante agradable y ha tenido muy buen gusto ella. No tengo nada que decirle al respecto, nada más que tenga cuidado y que sea consciente de que un noviazgo en serio es una cosa seria».