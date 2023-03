Inaudito en ‘La Isla de las Tentaciones’: Lo que hay detrás de una fuga sin precedentes

Momento insólito el que se ha vivido durante la décima entrega de ‘La isla de las tentaciones 6‘. Hasta el momento, el programa presentado por Sandra Barneda se había enfrentado a marchas entre las parejas concursantes, pero nunca antes ha vivido el abandono de uno de los tentadores. El primero en hacerlo ha sido Manuel, el soltero con el que Marina le ha sido infiel a Álex, que no ha aguantado más la presión y ha decidido dejar el programa de forma definitiva.

El enfado ha comenzado cuando Manuel ha visto el acercamiento de Marina junto a otro de los tentadores: Miguel de Hoyos. Mientras ella estaba junto a él, éste comentaba en la piscina visiblemente indignado: «¿Qué hago, me cabreo? ¿Qué hago, no me meto, la dejo tranquila?».

Poco después, la propia Marina acudía al encuentro de Manuel para preguntarle qué le pasaba. «Doy por hecho que vales la pena porque entonces cojo la maleta y me voy», le ha confesado. Ante ello, la joven le ha respondido: «Yo tengo miedo, tío, porque al final yo aquí la he cagado, la he liado contigo. Lo que te quiero decir es que tengo miedo de que… pues tú fuera me falles».

A pesar de este distanciamiento los dos han podido dormir juntos. Algo que no les ha bastado para reconciliarse del todo puesto que, tal y como confesaba ella, las cosas entre los dos no marchaban viento en popa. «Al final he dormido con Manu, pero estoy un poco estancada por los celos que tiene y las actitudes que muchas veces me muestra y la verdad es que estoy un poco cansada», ha deslizado la concursante.

La huida inédita de un tentador en ‘La Isla de las tentaciones’

La tensión en la convivencia ha ido en aumento hasta que en una de las fiestas Marina ha decidido pararle los pies a Manuel dirigiéndose así: «¿Tú qué coño haces? ¿Qué tienes, tres años? Otra actitud más que demuestra que eres un niñato. ¿Vas a seguir a montar el drama?». «Te lo voy a explicar muy claro Marina. Me he abierto contigo desde el primer momento, te he dicho lo que siento por ti, que me duele y que me importa. No te ha importado en ningún momento mi dolor y he tragado más que nadie en toda la villa», le ha recriminado el soltero de ‘La Isla de las tentaciones’.

Unas críticas que la madrileña no ha pasado por alto, puesto que no ha dudado en dejarle claro que no está en condición de hacerle ese tipo de reproches: «¡Que no eres mi novio! Que como si me sale pegarle un morreo ahora». Frente a ello, Manuel ha amenazado con abandonar ante lo que Marina ha vuelto a insistir: «¡Que no eres mi novio! ¿No entiendes que he venido con un novio que no eres tú?».

Los reproches no han cesado y el tentador le ha soltado: «Si tú eres de esa manera me parece muy bien. No quiero una cita más tuya». En ese instante, Marina ha vuelto a reprocharle sus celos y Manuel ha salido de la habitación con su maleta dispuesto a abandonar ‘La isla de las tentaciones 6’ para siempre.

Dicho y hecho. Y antes de irse, Manuel ha explicado a sus compañeros el motivo que hay detrás de su inaudita fuga: «Ha sido un placer. Creo que mi experiencia aquí terminó. Vine solo por y para Marina. Es la chica que de verdad me importaba y por la que he sentido aquí. Lo he pensado mucho y he llegado a mi límite. No te he importado en ningún momento y si no te he importado en ningún momento, me voy de aquí». Una situación sin precedentes.