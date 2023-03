El indigesto castigo de ‘Supervivientes’ a Asraf supera todo lo visto: «Se han pasado»

Al perder una de las pruebas planteadas por ‘Supervivientes 2023’, Asraf Beno ha tenido que comerse un escorpión en directo.

Una de las pruebas más reconocibles de ‘Supervivientes 2023′ es la que obliga a los concursantes a adivinar canciones. Dicha dinámica ya copó titulares en pasadas ediciones por momentos tronchantes como los vividos por Ana Luque y Kiko Matamoros. Sin embargo, este año la prueba ha destacado por las recompensas envenenadas y castigos que han recibido supervivientes como Asraf Beno y Arelys Ramos.

Tal y como ha explicado Laura Madrueño desde los Cayos Cochinos, los concursantes debían participar por parejas. Mientras que uno debía acertar el título, el otro debía cantar la canción debajo del agua. Una dinámica que ha dado lugar a un sinfín de momentazos. Para adivinarla, los supervivientes han tenido además hasta tres pistas.

Eso sí, la presentadora de ‘Supervivientes 2023’ se ha encargado de recordarles a los concursantes que si agotaban las tres pistas de las que disponían, éstos recibirían recompensas cada vez peores. Esto es precisamente lo que les ha sucedido a Arelys y Asraf Beno. La pareja de robinsones se ha dividido de tal forma que ella ha sido la encargada de interpretar la canción ‘Se me enamora el alma’ de Isabel Pantoja.

A pesar de poner todo su interés, Asraf Beno no ha conseguido dar con el título y eso que ha mencionado otras canciones célebres de la tonadillera como ‘Así fue’. Tras usar todos los intentos que les ha brindado el programa, Madrueño les ha comunicado que tendrían que comer un plato nada suculento. En concreto, los concursantes han tenido que comer un escorpión en directo.

Nada más verlo, Asraf Beno se ha quedado completamente ojiplático. El concursante no daba crédito y no acababa de creerse que debiera comérselo. «Venga ya, yo no me voy a comer esto», ha exclamado la pareja de Isa Pantoja. Lejos de quedarse ahí, el joven ha insistido en su idea de no comérselo: «Venga ya tío, ¿en serio?».

Lo mismo ha sucedido con la madre de Yulen Pereira, que ha sido la primera en atreverse a probarlo. Asraf parecía menos convencido puesto que sus quejas no han cesado: «Pero es que tiene pelos. No puede ser, que no, que no… ¡Qué mal huele! Por favor, es que no puedo. Un poquito solo», ha rogado el joven mientras que la madre de Yulen Pereira intentaba animarle diciendo: «Está riquísimo».

Asraf y Arelys les toca escorpión

El un tramposo y ella piensa que eso lo eligio el público

Señora que nos importa lo que viene siendo un mojón#TierraDeNadie2 pic.twitter.com/y0o0u14nml — MaryGH2 (@Mary202085797) March 14, 2023

Este momentazo no ha pasado inadvertido para los espectadores de ‘Supervivientes 2023’. Éstos no han dudado en clamar: «madre mía, se han pasado». De igual manera, muchos seguidores del espacio han sufrido por los concursantes y su castigo más desagradable. «Hoy a mí me da algo» o «que me sancionen si quieren pero yo no me lo como» han sido otros comentarios que se han podido leer.

Madre mía, se han pasao #TierraDeNadie2 — Bea Hevia💫 (@letterstoheath) March 14, 2023

Un escorpión… Uff a mí hoy me da algo #TierraDeNadie2 — 💜💜🍭🕊️ David🕊️ 🍭✈️✈️ (@sandavid1996) March 14, 2023

Yo no me meto en la boca un escorpión ni de coña. Ya me pueden nominar directamente, pero paso. Qué ascoooo #TierraDeNadie2 — Lyateve (@Lautv22) March 14, 2023

Qué pedazo de asco y que pedazo de c*brones. #TierraDeNadie2 — Cris♡ (@Cristinella_) March 14, 2023

Yo no me lo como, yo no sé porq lo hacen, vaya es q la lío #TierraDeNadie2 — ArianaRussD (@arianarussd) March 14, 2023