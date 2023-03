Preguntan a Omar Sánchez por Yulen Pereira y su traición a Anabel y es incontestable

La ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira está en boca de todos y no es para menos. No solo por la forma, sino por el fondo. Y es que hay varias informaciones que sostienen que el esgrimista estaba maquinando darle la ‘patada’ desde hace semanas porque no aguantaba más la convivencia. También hay otras versiones que apuntan a una presunta infidelidad por su parte. Sobre ello le han preguntado a Omar Sánchez en ‘El programa de Ana Rosa‘.

Como es evidente, la reacción del que fuera marido de la influencer era muy buscada, pues tiene mucho que decir y su opinión es noticiable. Sin embargo, aunque ha aceptado atender al equipo del magacín matinal de Telecinco, ha preferido optar por la máxima de las prudencias en todo momento y ha insistido en que él se encuentra muy feliz en su relación con Marina Ruiz y que eso algo que no le corresponde comentar ni le importa.

«Ahora le deja Yulen a ella por no sentir nada, como te dejó ella a ti», ha intentado provocar una redactora de Ana Rosa sin demasiado éxito, puesto que el joven canario ha sido inapelable en su postura: «Pues no sé, si eso es lo que le pasó a él, pues nada… no voy a comentar, ni voy a entrar en esto porque no me corresponde».

Al hilo, desde el programa le han preguntado por si Anabel se ha puesto en contacto con él tras esta traumática separación para buscar consuelo y Omar Sánchez lo ha negado de forma categórica: «No, no, no». «Es más, no voy a hablar más de ella. De verdad, que no es algo que me corresponda hablar y como siempre he dicho, le deseo lo mejor y ya está», ha zanjado, dando un corte así a la trabajadora de Tele5.

Sin embargo, la reportera no han desistido en sus intentos y se ha interesado también por su opinión sobre una posible traición o montaje de Yulen contra Anabel para aprovecharse y que su madre Arelys fuese a ‘Supervivientes 2023’. «La verdad es que no sé, los asuntos que tengan entre familias o pareja… Como no es lo mío, pues no es mi asunto», ha sentenciado, dando por concluida la conversación definitivamente.