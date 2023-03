Chelo García-Cortés hace frente a la nueva polémica de ‘Sálvame’ y acaba plantándose

Chelo García-Cortés ha estallado contra los colaboradores de ‘Sálvame’ después de que dijeran que Lydia Lozano le quitó la silla del ‘Deluxe’ en varias ocasiones

Chelo García Cortés vuelve a estar en el centro de la polémica en ‘Sálvame’. Este jueves, 16 de marzo, la colaboradora ha estallado contra sus compañeros después de que estos acusaran a Lydia Lozano de usar sus ‘malas artes¡ para ocupar el puesto de un compañero en el ‘Deluxe’. Y, en concreto, Belén Esteban dijera que Chelo ha llorado en más de una ocasión por este motivo.

La aludida se negaba a hablar de la polémica, aunque eso sí, quiso dejar claro que no teme a nada ni a nadie: «No voy a hablar del tema porque no quiero. A mí no me da miedo, miedo me da la operación», dijo haciendo referencia a la intervención a la que se someterá próximamente para ponerse una prótesis en la cadera.

Ante esta negativa a pronunciare sobre el tema, sus compañeros incluso se han lanzado a cantar para pedirle por favor que hablara de la cuestión. Y Chelo García Cortés, finalmente lo ha hecho. «Hay entrevistas en las que tenía que haber estado pero en la vida he llamado y he dicho ‘oye, tengo que estar ahí'», ha empezado diciendo la periodista.

No obstante, ha salido en defensa de Lydia Lozano, excusándola de ser la responsable de haberla quitado la silla: «El responsable habrá sido el director». Muchos de sus compañeros le acusaban de cambiar de opinión, y, como era de esperar, la colaboradora acababa por estallar: «Estoy harta de que queráis que diga lo que queráis».

Chelo García Cortés en ‘Sálvame’

El enfado de Jorge Javier con Chelo por su actitud

Esta actitud de Chelo García Cortés ya provocó que el día anterior, Jorge Javier Vázquez entrara en cólera. La periodista mantuvo el pasado miércoles varias conversaciones con el equipo del programa, y en todas ellas se negó a atacar a Lydia Lozano, con la que dejó claro que no quiere «entrar en guerra». «¿A mí me quita la silla? De momento llevo muchos años con la misma silla. En estos momentos, y te lo digo de corazón, mi corazón está con otro tema; está en la operación que me hago la semana que viene… parecen niños en el plató, robasillas. No, no estoy de acuerdo con ese término», sentenció en esta llamada telefónica.

Tras la emisión de estas conversaciones del equipo con Chelo, Jorge Javier Vázquez se mostraba muy enfadado por la actitud de su compañera: «A ver si Chelo va a necesitar una prótesis de tanto bajarse las bragas». «No hay llamada en la que no recule. Una es ‘sí’, la otra también, la otra ‘no’… Todo le viene bien para no decir absolutamente nada. Siempre. ¿Os ha sorprendido la llamada de Chelo, que en realidad empezó bien, y ha acabado empeorando todo?», ha preguntado el presentador a los colaboradores.