Señalan las malas artes de Lydia Lozano con la dirección de ‘Sálvame’ para quitar puestos de trabajo

Lydia Lozano ha roto a llorar en ‘Sálvame’ después de que le acusaran de querer quitar la silla a sus compañeros en el ‘Deluxe’

La de este lunes, 13 de marzo, no ha sido una buena tarde para Lydia Lozano en ‘Sálvame’. Todo empezó a raíz del estreno de Mayte Ametlla como colaboradora del ‘Deluxe’ el pasado viernes. Una incorporación que, según Kiko Matamoros, hizo que Lydia «echara las muelas». Pues, al parecer, no la sentó nada bien.

La colaboradora lo ha negado. Sin embargo, la propia Mayte lo ha confirmado, asegurando que había sentido a su compañera más distante de lo habitual, como si no se alegrase de su incorporación. El resto de colaboradores, casi por unanimidad, le acusaban de hacer de todo para conseguir una silla en el ‘Deluxe’ y dejar fuera al resto de sus compañeros.

Al escuchar estas palabras, Lydia Lozano rompía a llorar desconsoladamente. «Tú te has peleado por las posiciones en las sillas, por no estar en la entrevista…», le ha dicho Kiko Matamoros. Además, éste aseguraba que cuando Lydia no está convocada en el ‘Deluxe’, llama a dirección para decirles que controla el tema a tratar con el único objetivo de conseguir una silla, aunque para ello tenga que dejar fuera a uno de sus compañeros.

Lydia Lozano en ‘Sálvame’

«Me habéis dejado de trepa», decía la colaboradora deshecha en lágrimas

«¡Cómo os inventáis las cosas!», respondía, muy afectada, la aludida. Sin embargo, Gema López, que no colabora en el ‘Deluxe’ desde hace dos años, recordaba que, tras estar convocada y prepararse a fondo una entrevista, la han llegado a desconvocar de la entrevista para poner en su lugar a Lydia Lozano. Belén Esteban se unía a estas acusaciones, asegurando que a Chelo García Cortés también le habría pasado lo mismo, llegándolo a pasar muy mal por ello.

La periodista, totalmente descompuesta, pedía el apoyo de los directores: «No me he quejado en la vida. Es más, decía que los buenos futbolistas también están en el banquillo. Y por eso me regalaron la silla, porque era la silla de quita y pon». «Me habéis dejado de trepa, de tal… me estáis dejando de que yo he quitado sillas y que tengo poder. ¡En la vida ha llamado mi representante!», aseguraba.

Pero era María Patiño la que se encargaba de dar la puntilla a Lydia Lozano, acusándola de querer convertirse siempre en una víctima y darle la vuelta a todas las situaciones que no le benefician. «No has sido capaz de hacerte una autocrítica o alegrarte de que aplaudan a alguien que no seas tú», ha sentenciado. Tal era la presión que estaba recibiendo por parte de todos sus compañeros, que la colaboradora optaba por abandonar el plató muy afectada.