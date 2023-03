Carlos Sobera dice muy abiertamente lo que piensa del nuevo Código Ético de Mediaset

Carlos Sobera es, desde hace años, una de las caras más queridas y reconocidas de Mediaset. Actualmente, presenta con gran éxito ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’, los martes por la noche, y conduce, además, a diario, el programa de citas de Cuatro ‘First Dates’. El presentador vasco ha concedido una entrevista a ABC donde se sincera sobre su trabajo en televisión, y, más concretamente, en Mediaset.

Su truco para llevar tantos años en el medio no es otro que «disfrutarlo. Es mi pasión. La gente lo nota y participa de la fiesta conmigo. Me suelen decir que trasmito buen rollo y es por eso». Aunque también reconoce que la tele «desgasta, es inevitable».

«A la tele le queda larga vida», asegura Carlos Sobera

Carlos Sobera admite que las audiencias se han fracturado a raíz de las nuevas plataformas: «Hay más competencia, con internet, plataformas y las redes, hace que las audiencias no sean tan millonarias. Dejando eso a un lado, la televisión sigue estando de moda, sigue atrayendo la atención del espectador y somos probablemente el medio más visto. A pesar de la competencia, a la tele le queda larga vida».

No obstante, es inevitable que le preocupe las audiencias: «Hacemos programas de televisión, entretenimiento, buscamos que la gente se lo pase bien, pero si no haces audiencia, tienes que retirar el programa. Me preocupan mucho las audiencias, pero no me obsesiono».

Carlos Sobera tampoco alude hablar del nuevo Código Ético impuesto por Mediaset a todos sus programas. Si bien, él reconoce que no es algo nuevo: «Yo ya lo conocía cuando entré, pasa como en casi todas las empresas. El nuevo consejero delegado y la nueva directiva tienen derecho a determinar qué tipo de televisión quieren hacer. Yo, en la medida en la que esté de acuerdo con mi escala de valores, que lo está, por mí perfecto».

Carlos Sobera en ‘First Dates’

Sobre si piensa en la jubilación, asegura: «Aspiro a morir con las botas puestas»

Sobre si cambia algo presentar un concurso, como los muchos que ha conducido, a un reality, como es el caso de ‘Supervivientes’, él reconoce que «cambia bastante. En un concurso no hay enfrentamientos ni malestar, las personas suelen estar alegres, aspiran a llevarse un premio, luchan contra sí mismas, es una competencia en la que no hay convivencia ni rivalidad. En ‘Supervivientes’, la convivencia implica roce, se pasa hambre, frío, calor, hay mosquitos… eso altera tu carácter y provoca el conflicto».

Respecto a ‘First Dates’, reconoce que gracias al programa ha «aprendido a respetar, a querer y a aceptar absolutamente todas las fórmulas de amor». Por último, advierte que tenemos Carlos Sobera para rato: «El día que deje de disfrutar, diré adiós. Algún día me tendré que jubilar, ¿no? No digo que vaya a permitir que el público vea mis estertores, pero pretendo aguantar el mayor tiempo posible. Soy de los que aspiran a morir con las botas puestas, en tele y teatro», sentencia.