Así ha cambiado Eva González: de ser Miss España a su sonada traición a ‘MasterChef’

Hace 20 años, una jovencísima Eva González lograba alzarse con el título de Miss España, coronándose como la mujer más bella de nuestro país. Entonces, la sevillana contaba con solo 22 años, y pronto empezó a catapultarse una meteórica carrera como presentadora y actriz de televisión.

Precisamente, este pasado fin de semana se cumplían dos décadas desde que la ex modelo consiguiera ganar el título de Miss España 2003, y la presentadora lo ha querido compartir a través de una emotiva publicación en Instagram. «Hoy hace 20 años de este momento. Siempre me sentiré orgullosa de haber sido Miss España porque, gracias a ello, ese mismo año empecé a trabajar en televisión y descubrí la profesión que me apasiona», ha empezado rememorando Eva González. Además ha reconocido que todo lo que vino después ha sido una larga travesía repleta de éxito: «Desde entonces, gracias a vosotros y a toda la gente que ha creído en mi a lo largo de este camino, no he parado de trabajar».

Los primeros pinitos de la andaluza en la pequeña pantalla se dieron en el año 2006, en programas como ‘Dímelo al oído’ o ‘Fenómenos’ en La Sexta, y como actriz en la serie cómica ‘La tira’. Años más tarde saltó a su tierra para presentar el exitoso ‘Se llama copla’ en Canal Sur, durante nueve años. Una labor que ha compaginado con sus trabajos en formatos de gran éxito en la televisión generalista como conductora de programas como ‘Supervivientes’, ‘MasterChef’ y ‘La Voz’.

Pero su gran salto al estrellato televisivo empezó en el año 2013 como presentadora de las primeras ediciones de ‘MasterChef’ en España. Eva González fue la maestra de ceremonias del exitoso talent culinario de TVE hasta 2019, cuando sorpresivamente fichó por Antena 3 para presentar las diferentes versiones de ‘La Voz’. Una ‘traición’ al formato que tantas alegrías le dio, y que le acabó pasando factura.

¿Cómo fraguó Antena 3 el robo de Eva González a ‘MasterChef’?

Eva González junto al jurado de ‘MasterChef’ en TVE

‘MasterChef’ se quedó desde entonces huérfano de la figura de presentador, y desde entonces ningún rostro ha ocupado el vacío que dejó González, siendo sus tres jueces, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, quienes lo capitanean. Sin embargo, esto no es algo excepcional, pues el formato no cuenta con conductor en la práctica totalidad de las más de 60 adaptaciones del talent culinario en todo el mundo.

En una entrevista que concedió a El Televisero en 2019 tras su fichaje por ‘La Voz’ Eva González reveló que su decisión de dejar ‘MasterChef’ le conllevó muchos nervios, y que estos le provocaron secuelas físicas. «Perdí como cinco kilos en una semana. Esos días los viví diciéndome que lo viviese y lo sintiese porque iba a ser siempre un hito en mi carrera dentro de todos los nervios y del silencio que suponía», confesó entonces.

En diciembre de 2021, aportó más detalles de lo que ocurrió en ‘MasterChef’ ante su fichaje por ‘La Voz’ en una entrevista a Alberto Chicote. Cuando recibió la llamada se encontraba en las grabaciones del concurso de cocina de La 1. «‘¿Eva, tú como te verías presentando La Voz?’. Me puse súper nerviosa y colgué corriendo porque sabía que estaba todo sonido escuchándome», recordó entonces.

Y es que, según se sinceró se sintió sobrepasada con esta oferta: «Era todo muy secreto. Tenía la sensación de que ellos pensaban que estaban fichando a Messi y yo estaba como ‘pero si soy una tía de pueblo», sentenció en ‘Fuera del mapa’, el programa de viajes que presentó Chicote en La Sexta.