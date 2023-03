Ainhoa Cantalapiedra revienta contra Telecinco tras lo que vivió dentro de ‘Supervivientes’

Ainhoa Cantalapiedra ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua y ha hablado sin tapujos de su mala experiencia en ‘Supervivientes’. La ganadora de ‘Operación Triunfo 2’ no mantiene un buen recuerdo de su experiencia y así lo ha dejado claro en el podcast ‘Querido Hater‘.

«Sabía que me metía en rollo Telecinco, pero no sabía hasta qué punto«, confiesa ahora Ainhoa Cantalapiedra, que vio en el concurso la peor cara de algunas personas. «Me di cuenta de que hay otro tipo de personas que hacen otras cosas. Bullying, o meterse a insultar a la peña porque se dedican a eso. Yo no lo entendía, porque yo no hago eso«, cuenta.

De hecho, Ainhoa Cantalapiedra no duda en señalar directamente a Kiko Matamoros. «Se dedican a ir a los platós a dar caña a la gente. Yo no lo entendía. Cuando llegué allí lo vi, lo sentí y lo sufrí«, relata la concursante de ‘Supervivientes 2022’, que fue expulsada en la gala cinco.

Precisamente, la cantante justifica su pronta expulsión por no entrar en la que ella considera la dinámica del concurso: «Quizá esa fue la cagada. Me metí en un programa en el que se busca eso y yo no lo quería hacer«. Si algo tiene claro Ainhoa Cantalapiedra es que en ‘Supervivientes’ lo más peligroso «no son los bichos de cuatro patas, sino los bichos de dos».

«En mi vida normal no discuto, yo hablo las cosas. No hay que llegar a insultarse, no hay necesidad», insiste la artista, una actitud en la vida que considera que no casa con la de Telecinco. «La gente no quiere ver Telecinco para ver buen rollo, quiere ver mierdecillas, mierdezotas y mierdotas«, sentencia.

Unas palabras que sorprenden pues cabe recordar que Cantalapiedra ha participado en varias ocasiones en ‘Mediafest Night Fever’, primero como invitada junto a uno de los concursantes y posteriormente como una de las participantes en la última gala que dio una segunda oportunidad a cantantes olvidados.