Abordan a Lydia Lozano fuera de cámaras y lo que viene después es muy sonado en Tik Tok

Una seguidora de Lydia Lozano comparte el vídeo en Tik Tok de la reacción de la colaboradora cuando le dieron varios regalos.

A lo largo de estos casi 14 años de ‘Sálvame‘ si ha habido una colaboradora que se ha ganado el cariño de la audiencia es Lydia Lozano. Durante años, la periodista con origen de La Palma, ganaba todas las encuestas en las que participaba la audiencia.

Por eso, cada vez que Lydia Lozano sale a la calle a hacer algún tipo de reportaje revoluciona a todos los que se encuentra a su paso. Hace unos días lo demostraba cuando trataba de infiltrarse en un mercado como vendedora.

Ahora, se ha viralizado un vídeo en Tik Tok en el que una joven fan de Lydia Lozano muestra la reacción de la colaboradora cuando varias chicas, entre las que se encontraba ella, se acercan a Lydia para darle varios objetos que según ellas debe llevar siempre en su bolso.

«¿De verdad? No me lo puedo creer», asegura Lydia antes de empezar a ver que le habían regalado. Así, en todo el vídeo se ve como Lydia Lozano no para de decir «me encanta» al descubrir que le daban un bote de laca de tamaño «viaje», un abanico personalizado con su nombre, un paquete de pañuelos para cuando llore en ‘Sálvame’ y una tableta de su chocolate preferido.

«Oye sois maravillosas, ¿pero este kit que me habéis hecho?», les confiesa Lydia Lozano a sus fans. «Por favor me encanta», incide mientras les da un abrazo a las tres chicas. «Es que cuando empieza el programa siempre tengo mi coca cola y mi chocolate», les relata sorprendida al ver cómo la conocen.