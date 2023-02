Sale a la luz el insospechado pasado de la protagonista de ‘La Promesa’ antes de ser actriz

Ana Garcés, una joven vallisoletana de 23 años es la gran protagonista de ‘La Promesa’ de TVE en su primer papel como actriz.

‘La Promesa‘ se ha convertido en la serie revelación de este comienzo de 2023. Tras su prometedor estreno en prime time el pasado 12 de enero, la nueva serie diaria de TVE sigue triunfando cada tarde y quedándose muy cerca de adelantar a ‘Amar es para siempre’ en Antena 3.

Y si hace unos días recordábamos en El Televisero el pasado desconocido de uno de sus protagonistas, hoy hablamos de otra de sus actrices principales. Mientras Arturo Sancho (Manuel Luján) ha conseguido su primer gran papel como actor después de haber sido concursante de ‘GH 12’; Ana Garcés, que da vida a Jana Expósito también está recibiendo las mieles de su primer trabajo como actriz.

Ana Garcés es una vallisoletana de 23 años de edad que estudió Arte Dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León , pero que hasta la fecha trabajaba como dependienta de una tienda de ropa en Madrid para pagarse el alquiler. «No tenía plan B, era esto o nada», reconoce la protagonista de ‘La Promesa’ en una entrevista para El Español sobre la serie de TVE.

Y es que de repente un día recibió una llamada que le cambió la vida: le invitaban a participar en el casting de una nueva serie diaria para La 1. Lo que no sabía entonces es que Jana era la protagonista de la historia. En dicha entrevista, Ana Garcés reconoce que tiene muchas cosas en común con su personaje como que ambas tienen un concepto de la «justicia social» que es «muy parecido». «Yo también soy muy cabezota, nos gusta defender lo que pensamos. Somos viscerales pero fieles», reconoce.

De dependienta a la protagonista de la serie del momento: así es la actriz que da vida a Jana

Asimismo, se muestra orgullosa de las críticas que está recibiendo ‘La promesa’ y ella misma por su papel. «Son todas buenas, valorando la serie y mi personaje», destaca. Por eso, está aprovechando la experiencia al máximo pues sabe que este era un tren que no pasa más que una vez en la vida. «Era toda una oportunidad que no puedo dejar escapar«, afirma. No obstante, tiene los pies en el suelo y quiere disfrutar del momento sin pensar en el más allá porque sabe que la profesión de actriz es «muy sacrificada».

«Quiero disfrutar de este proceso, valorar donde estoy y lo que tenga que venir llegará con el esfuerzo», sentencia Ana Garcés sobre el éxito de ‘La Promesa’. No obstante, es consciente de que las series diarias suelen ser un filón para muchos actores como lo fue en su momento para muchos ‘Al salir de clase’ o ‘Amar en tiempos revueltos’ y ‘El secreto de Puente Viejo’.