‘La Promesa’: Avance de todos los capítulos de la semana del 30 de enero al 3 de febrero en TVE

Sinopsis de los capítulos de ‘La Promesa’ que La 1 de TVE emitirá esta semana del 30 de enero al 3 de febrero.

‘La Promesa‘, el nuevo serial diario en las sobremesas de TVE (16:30h), ha dado la sorpresa. Tras su lanzamiento, la ficción está imparable con unos prometedores datos de audiencia que alcanzaron su récord la pasada semana. El miércoles logró por primera vez el doble dígito con un 10,5% de cuota y pisando los talones a ‘Amar es para siempre’ en Antena 3. Además, desde entonces, ha superado la barrera del millón de espectadores.

Así, para abrir boca y que no te pierdas nada de la serie de moda, en El Televisero te ofrecemos un avance de los capítulos de esta semana del 30 de enero al 3 de febrero:

CAPITULO LUNES 30 DE ENERO

Alonso le cuenta a la marquesa la propuesta del Duque de los Infantes: para acceder a la dote, Manuel deberá casarse con Jimena. Pero él tiene otros planes: después de pasar la noche poniendo a punto al avión, despega a primera hora destino a la Copa de los Pedroches. No es consciente de la inquietud general que su ausencia generará en ‘La Promesa’, preocupando a todos, incluso a Jana, que no entiende el motivo de su retraso y que teme que se deba a la tormenta.

María Fernández trata de indagar sobre la llegada de Curro y la reacción de Rómulo le hace pensar a Jana que el mayordomo sabe algo de la infancia del muchacho. Por otro lado, tras saber que Mauro siente algo por Leonor, Teresa decide ir a hablar con ella y aclararle que no se entrometerá. Trata de mantenerse entera, pero se derrumba ante Simona y Candela.



CAPITULO MARTES 31 DE ENERO

Jimena regresa a ‘La Promesa’

La atracción entre Jana y Manuel empieza a ser una cosa obvia: María Fernández se lleva las manos a la cabeza cuando comprende que su amiga, la revolucionaria, está enamorada de un señorito andaluz. Cruz y Alonso saben que, más pronto que tarde, van a tener que comunicar a Manuel la propuesta del duque de los Infantes: casarse con la viuda de Tomás para recibir por fin la dote prometida. Pero Manuel de Luján, el heredero, tiene un espíritu rebelde y, sobre todo, un amor secreto e imposible.

Por su lado, cuando sus indagaciones sobre la cocinera misteriosa llegan a un callejón sin salida, Candela y Simona se deciden a confiar el asunto a Rómulo. Semejante consulta no hace sino alarmar aún más a las dos sirvientas. El rumor de la bancarrota de los marqueses tiene algún fundamento, pero sobre todo lo ha creado el orgullo herido de un envidioso. Cruz no tarda en averiguar quién es.



CAPITULO MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO

Jana logra tener frente a frente a quien cree que es su hermano

Jana consigue estar frente al señorito Curro, pero este no la reconoce. María Fernández trata de serenar a Jana y le sugiere que busque una mejor ocasión para quedarse con él a solas. Candela y Simona encuentran unas empanadillas que son de la cocinera misteriosa. Están deliciosas, como todo lo que cocina. Simona comienza a investigar y logra hallar una mancha de sangre, que ella estima que será la pista definitiva. La marquesa sigue haciéndole desplantes a su sobrino Curro. Pero éste, inasequible al desaliento, no deja de proponer planes nuevos. Sugiere ir al río y hacer un picnic mientras contemplan la puesta de sol. A todos les parece una magnífica idea menos a Cruz. Jana ha decidido poner tierra de por medio entre ella y Manuel. Se ha dado cuenta, siguiendo los consejos de María Fernández, de que una relación entre un señorito y una criada sólo puede acabar mal. Jimena regresa a La Promesa, en un plan urdido por la marquesa que pilla a Manuel totalmente de sorpresa.



CAPITULO JUEVES 2 DE FEBRERO

Llega Jimena a La Promesa y Manuel confirma que sus padres insisten en que se case con ella, a lo que se opone. Pía se debate entre abortar o tener al hijo. Jana le ofrece su apoyo para lo que sea. A la vez, la doncella lidia con su propósito de alejarse de Manuel mientras intenta hablar con Curro, que la trata con mucho desprecio. Simona parece haber llegado al final de su investigación, por fin puede desvelar la identidad de la cocinera fantasma… Y se trata de alguien que jamás habría alcanzado a imaginar. Mauro y Leonor siguen con su romance a escondidas de todo el mundo, aunque Jimena está a punto de descubrirlos. Cruz descubre leyendo el periódico que Manuel ganó el concurso de aviación.



CAPITULO VIERNES 3 DE FEBRERO

Pía tiene que entregar a Petra las llaves de ‘La Promesa’

Los marqueses arrinconan a Manuel, que no tiene más remedio que reconocer que sí participó –y resultó victorioso– en ese certamen de vuelo. Aun así, consienten que Jimena vuele con Manuel, para favorecer un acercamiento entre los dos. Pero la excursión es un desastre, todo lo contrario al vuelo con Jana. Jana sigue centrada en su propósito de descubrir si Curro es su hermano. No tardara en darse cuenta de que, sea o no de su propia sangre, el carácter caprichoso y casi tiránico del joven puede meterle en graves problemas.

Las sospechas de que Lope pueda ser la cocinera misteriosa desactivan a Simona en su investigación. El que no se rinde en la suya es el propio Lope, sobre todo cuando a La Promesa llega una nueva carta del hijo de ésta. Pía se dispone a poner fin a su embarazo, con la aceptación de la Marquesa y el inocente apoyo de Rómulo, pero habrá de dejar las llaves de La Promesa en manos de su enemiga, Petra.